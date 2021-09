Fussball-Landesliga Schleswig : Janis Plötz sichert dem BSC Brunsbüttel die ersten Punkte

Die Schleusenstädter gewinnen mit 1:0 gegen Stern Flensburg.

Brunsbüttel | Der BSC Brunsbüttel hat in der Fußball-Landesliga Schleswig den ersten Sieg in der noch jungen neuen Saison eingefahren. Mit 1:0 (1:0) Toren besiegte das Team von Trainer Axel Rohwedder Stern Flensburg hochverdient. „Wir haben an die gute Phase aus dem verlorenen Spiel gegen Husum (1:3) eine Woche zuvor angeknüpft und sind sehr froh, die ersten drei P...

