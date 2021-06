Triathlon-DM in Berlin : Itzehoerin Nina Eim gewinnt auch im Einzelwettbewerb Silber

Die 22-Jährige hat am Ende zwölf Sekunden Rückstand auf Titelträgerin Lisa Tertsch.

Berlin | Im Rahmen der nationalen Finals sicherte sich die für Triathlon Potsdam startende Itzehoerin Nina Eim auch im Einzelwettbewerb der Frauen am Sonnabend die DM-Silbermedaille. Bereits am Donnerstag hatte die 22-Jährige in Berlin mit ihrer Klubstaffel in der Mixed Relay Rang zwei belegt. Lisa Tertsch läuft mit starkem Finish zwölf Sekunden Vorsprung herau...

