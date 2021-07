Triathlon-DM : Itzehoer Nachwuchs-Trio startet bei Deutschen Meisterschaften

Laura Mählmann, Lena Miller und Constantin Johannsen messen sich mit der nationalen Nachwuchselite

von Reiner Stöter

16. Juli 2021, 13:28 Uhr

Itzehoe | Im bayrischen Schongau findet am Sonntag die Nachwuchs Triathlon DM statt. Dort werden auch drei Teilnehmer des SC Itzehoe dabei sein. Die SCI Kaderathleten Laura Mählmann, Lena Miller und Constantin Johannsen werden über die Sprintdistanz 750m Schwimmen/20 km Radfahren/5 km Laufen starten. Es erwartet sie auf dem Rad eine bergige und technisch anspruchsvolle Strecke und beim Laufen ein winkliger Stadtkurs und natürlich starke Konkurrenz aus ganz Deutschland.

Lange Vorbereitung mit Hindernissen

Alle drei haben sich sehr gewissenhaft über mehrere Monate vorbereitet, hatten jedoch vor wenigen Wochen alle mit ein wenig Verletzungspech zu kämpfen. Allerdings sind die drei wieder rechtzeitig fit geworden. Laura Mählmann hatte sich bei einem Radsturz die Elle gebrochen und konnte mehrere Wochen nur eingeschränkt trainieren. Constantin Johannsen erwischte es im Schulsport, wo er sich einenFingerbruch zuzog und Lena Miller plagte sich über einen längeren Zeitraum mit Hüftproblemen herum.



Überzeugender Vorwettkampf

Am vergangenen Sonntag war im Rahmen des DTU Nachwuchscups in Darmstadt beim Woogsprint ein Wettkampf, bei dem alle drei wieder ohne Beschwerden antreten konnten und überzeugende Leistungen boten. Lena Miller überraschte mit dem dritten Platz und zeigte eine bärenstarke Leistung. Auf dem Rad war sie sogar am schnellsten. Laura Mählmann landete bei ihrem ersten Triathlonwettkampf mit der nationalen Spitze auf Rang 17. Ihre beste Leistung zeigte sie beim Schwimmen, wo sie die fünftschnellste Zeit schaffte. Constantin Johannsen schaffte mit guten Leistungen in allen drei Disziplinen den 15. Platz. Er war jedoch aufgrund des Wettkampfformats (Einzelstart alle 20sek; kein Fahren mit Windschatten) nie so richtig im Wettkampf drin. Nachdem er beim Schwimmen drei Konkurrenten überholt hatte, war er danach eigentlich nur noch allein auf der Strecke.

2. Bundesliga startet parallel in Grimma

Parallel zu den deutschen Meisterschaften in Schonachr findet in Grimma der zweite Wettkampf in der 2. Bundesliga statt. Der SC Itzehoe kann mit Albert Frydensberg, Friedrich Hegge, Nick Hansen und Thies Heinrichs nur vier statt fünf Athleten stellen. Mit Constantin Johannsen und Junias Groth starten zwei Athleten bei der DM und der dänische Starter Oliver Sahlberg befindet sich im Trainingslager zur Vorbereitung auf internationale Wettkämpfe. Es müssen also alle vier SCI-Starter durchkommen, da es kein Streichergebnis gibt. Die Strecke wird den Athleten alles abverlangen und spielt vor allem den Athleten in die Karten, die ihre Stärken auf dem Rad haben. Hier wartet ein hügeliger Stadtkurs auf die Bundesliga Starter. Auch das Bundesliga-Rennen geht über die Sprintdistanz.