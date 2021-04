Fußball-Portrait : Itzehoer „Fuge“ Möller ist ein Kämpfer geblieben

Als Youngster schaffte der Kicker aus Wellenkamp 1978 überraschend den Sprung ins ISV-Starensemble / Trainer „Minna“ Rathje war beeindruckt

von Reiner Stöter

18. April 2021, 13:38 Uhr

Davon hatte er vorher nur geträumt: Als Trainer Günter „Minna“ Rathje Hans-Werner Möller ins Oberligateam des ISV berief, bekam nicht nur der Wellenkamper Jung große Augen. Die meisten hatten es dem Youngster nicht zugetraut sich in dem 1978er Starensemble des Lehmwohldclubs durchzusetzen. Doch „Minna“ Rathje war begeistert von Möllers großem Kämpferherz und machte ihn zum Stammspieler.

„Das waren Zeiten, die man nie vergisst“, schwärmt Möller von den Tagen als er mit den zusammen mit Rathje aus Neumünster nach Itzehoe gekommenen Landesauswahlspielern Bernd Siedschlag, Norbert Swete und Günther Köpsel oder den ISV-Granden Ralf „Schlappi“ Bröckler, Jens Martens und Gerd Reich vor über 1000 Zuschauern auf dem Lehmwohld spielen durfte. Vor allem aber, dass er plötzlich mit seinem Vorbild Hans-Jürgen Karzimirow in einer Mannschaft stand, war für den damals 19-Jährigen etwas ganz Besonderes. „Katze hatte ich immer als eisenharten Vorstopper bewundert, der die meisten Mittelstürmer zur Verzweiflung brachte und dabei ohne Fouls auskam“, schwärmt Möller. Nicht umsonst war der Kampf Mann gegen Mann auch eine seiner Stärken.

Als Nachwuchsspieler habe er damals beim ISV auch die eine oder andere Mark bekommen. „Aber längst nicht so viel wie andere, die der damalige Vorsitzende Jochen Kinne aus seinem Kofferraum bezahlte“, lacht Möller mit einem Augenzwinkern. Er sei froh gewesen, dass er eine komplette Ausstattung bekommen hatte und dass Platzwart Kurt Hardt sogar seine Schuhe putzte.

Als besonderes Highlight in seiner ISV-Karriere bezeichnet er ein Spiel gegen den VfB Lübeck. „So viele Zuschauer hatte ich vorher noch nicht bei einem Spiel gehabt und dann ging es auch noch gegen meinen alten Kumpel Torsten Blöcker, der vom ISV zum VfB gewechselt war.“ Die anderen Lübecker waren Möller aber auch nicht unbekannt, denn er durfte während seiner Bundeswehrzeit in Oldenburg einmal die Woche beim VfB mittrainieren. Aber auch ein Spiel gegen den FC St. Pauli ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. „Da war Walter Frosch noch dabei, der als Ex-Profi eine Sonderbehandlung genoss. Der aß vor dem Spiel bei Thea Kinne, der Frau unseres Vorsitzenden, noch ein Stück Kuchen und rauchte dazu eine Zigarette.“

Im seinerzeit als Arbeiter-Viertel titulierten Itzehoer Rand-Stadtteil Wellenkamp 1959 geboren, begann Hans-Werner Möller seine Fußballer Laufbahn natürlich beim Stadtteilclub SV Rantzau, der später zum SV Wellenkamp umbenannt wurde. 1965 jagte er als Sechsjähriger dort zum ersten Mal hinter dem runden Leder hinterher. Bis zur C-Jugend spielte er bei den Rantzauern, ehe er zum ISV wechselte, wo er den Rest seiner Jugendzeit verbrachte und schließlich auch bei den Herren weitermachte – mit Erfolg wie man mittlerweile weiß. 1981 zog es den Wellenkamper Jung zurück in seine Heimat, wo ein ambitioniertes Team aufgebaut wurde, in dem mit Gerd Reich, Uwe Zielke oder Enno Harders auch einige Ex-ISVer standen. „Wir hatten eine erfolgreiche Zeit dort und sind in die Landesliga Süd aufgestiegen. Beim Spiel gegen unseren härtesten Widersacher in Kellinghusen kamen im Aufstiegsjahr mehr als 900 Zuschauer an die Eichenallee“, erinnert er sich. Zwischendurch wechselte Möller 1985 für eine Saison zum TSV Lägerdorf, wo mit Bernd Emmrich sein ehemaliger Jugendtrainer Coach war.

Bis zum 42. Lebensjahr war Möller aktiv dabei, bis ihn der erste Schicksalschlag hart traf. Die Diagnose Schilddrüsenkrebs bedeutete das Ende als aktiver Fußballer. Nun kämpfte Hans-Werner Möller um seine Gesundheit. Nachdem er den Kampf gegen den Krebs gewonnen hatte, folgte 2008 ein Herzinfarkt mit schwerer Herz-OP. Er habe aber nie den Kopf in den Sand gesteckt und sei auch privat trotz vieler gesundheitlicher Rückschläge immer ein Kämpfer geblieben. Nur mit dem Fußballspielen, habe es nicht mehr geklappt. „Ich hab zwar versucht, danach bei den alten Herren anzufangen, aber dort ging mir schnell die Puste aus, weshalb ich es auch später nicht wieder versucht habe.“ Die Gesundheit sei wichtiger gewesen und als Trainer oder Schiri zu beginnen, wäre auch keine Option gewesen. „Das war nie mein Ding.“

Natürlich ist er aber häufig als Zuschauer zu Gast auf dem heimatlichen Sportplatz an der Christian-Lohse-Straße, wo Möller mittlerweile ganz in der Nähe im eigenen Haus wohnt. „Das hab ich vor gut zehn Jahren gekauft und restauriert.“ Als Maurer, daher stammt der Spitzname Fuge, fiel ihm das nicht schwer, obwohl er längst nicht mehr in diesem Beruf arbeitet, denn seit mehr als 32 Jahren ist er für den Kommunalservice der Stadt Itzehoe (Bauhof) tätig. Möller ist verheiratet. Eigene Kinder hat er selbst zwar nicht, dafür aber seine Ehefrau und nun ist er besonders stolz auf sein Enkelkind Ava.

Kontakte zu den ehemaligen ISV-Spielern hat er kaum noch. „Manchmal treffe ich Hans-Jürgen Karzimirow oder Dieter Pape beim Einkaufen, denn die wohnen bei mir in der Nähe.“ Allerdings habe es vor Corona immer wieder auf dem Wellenkamper Sportplatz Begegnungen mit ehemaligen Mitspielern wie Reiner Zimmer oder Bernd Alexandre, die es auch mal beim ISV versucht hatten, aber schnell wieder zurück gegangen waren, gegeben. „Kurz vor dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr war die halbe Mannschaft von früher da. Klar dass wir uns dann auch über die alten Zeiten unterhalten haben.“ Leider spiele die erste Herren des SV Wellenkamp mittlerweile nur noch in der A-Klasse. „Das ist sehr schade, umso lieber erinnert man sich dann jedoch an die besseren Tage.“