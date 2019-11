2. Kegel-Bundesliga : Itzehoe verliert zuhause nächsten Zusatzpunkt

VISK nur gegen Husummit starker Leistung

von Reiner Stöter

25. November 2019, 15:53 Uhr

Ottenbüttel | Der Verein Itzehoer Sportkegler (VISK) hat in der 2. Bundesliga erneut auf heimischen Bahnen einen Punkt abgegeben. Zunächst lief im ersten Landesderby gegen Husum alles nach Plan, doch einen Tag später konnten die Itzehoer am Ende froh sein überhaupt noch einen Sieg gegen die SG Fidelio/Fortuna Kiel gerettet zu haben, den wichtigen Zusatzpunkt nahmen allerdings die Landeshauptstädter mit auf die Heimreise.



VISK – Sportfreunde Husum 5240:5131 Holz, 3:0 (55:23) Punkte. Im Samstagsspiel sollten mit einer deutlichen Leistungssteigerung die bishern enttäuschenden Heimauftritte vergessen gemacht werden. Dies gelang den Itzehoern auch eindrucksvoll mit einem deutlichen 109 Holz-Vorsprung. Alle drei Punkte blieben daheim in „Stahfast“. Bester VISK-Akteur war Ingo Nowak mit 884 Holz.



Ergebnisse



Axel Maaß – Kai Christensen 879:856 Holz/10:4 Punkte, Stephan Zipkat – Erik Carstensen 871:845/9:1, Hermann Thiesen – Danny Lem 860:860/5:7, Peter Voigt – Sönke Brauer 864:860/8:6, Peter Graßhoff – Karl-Uwe Larsen 882:854/11:2, Ingo Nowak – Carsten Dirks 884:856/12:3





VISK – SG Fidelio/Fortuna Kiel 5219:5172 Holz, 2:1 (46:32) Punkte. Am Sonntagsspiel sollten die Ergebnisse des Vortages wiederholt werden, was nur bedingt gelang. So zeichnete sich schnell ab, dass es schwer werden würde, den Verlust des Zusatzpunktes zu vermeiden. Die Gäste aus der Landeshauptstadt Kiel nutzten die Gunst der Stunde und entführten verdient den Zusatzpunkt. Selbst der Spielgewinn schien zwischenzeitlich für die Kieler möglich. Am Ende konnten die Steinburger das Spiel aber noch sicher mit 47 Holz nach Hause bringen. Mit 891 hatte Axel Maaß zwar absolutes Tageshöchstholz erzielt, doch die anderen Itzehoer blieben deutlich darunter, so dass dem Kieler Dennis Deipenau mit 872 Holz das zweitbeste Tagesergebnis gelang.



Ergebnisse

Peter Graßhoff – Daniel Dei 871:866/10:8, Stephan Zipkat – Uwe Hansen 860:858/3:2, Hermann Thiesen – Dennis Deipenau 867:872/9:11, Peter Voigt – Morten Göhlitz 864:847/5:1, Axel Maaß – Martin Branzke 891:865/ 12:6, Ingo Nowak – Stefan May 866:864/7:4



„Das abgelaufene Wochenende stand unter keinem gutem Stern. Trainingsrückstände und gesundheitlich angeschlagene Spieler, haben für leichte Probleme bei der Aufstellung der Mannschaft gesorgt“, erklärte Sportwart Staphan Zipkat. Dennoch habe man am Sonnabend gezeigt, was auf den Bahnen von Stahfast möglich sei. „Tags darauf haben wir dieses Leistungsvermögen teilweise schon wieder vermissen lassen, so das wir dadurch, aus unserer Sicht unnötig, den wichtigen Zusatzunkt den Gästen überlassen mussten.“, so Zipkat.

Jetzt geht es in eine sechswöchige Winterpause, ehe wir Mitte Januar die Saison mit vier Auswärtspartien fortgesetzt wird.

Auch die zweite Mannschaft war am vergangenem Wochenende im Einsatz. Die gemischte Mannschaft kehrte von ihrem Spieltag in der Landesklasse Nord mit 3 Punkten aus Heiligenstedten zurück. Mannschaftshöchstholz erspielte der ehemalige Bundesligaspieler Daniel Lohse mit 885 Holz.