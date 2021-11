2. Basketball-Bundesliga ProA : Itzehoe Eagles wollen sich bei Phoenix Hagen rehabilitieren

Adler hoffen nach fünf Niederlagen in Folge wieder auf ein Erfolgserlebnis

Itzehoe | In der BARMER 2. Basketball Bundesliga sind die Itzehoe Eagles auf den 15. Platz abgerutscht, ihr nächster Gegner hat zwei Spiele und einen Sieg mehr und steht einen Rang davor: Sonnabend um 19 Uhr ist Sprungball bei Phoenix Hagen.

Er schaue nicht ständig auf die Tabelle, sagt Eagles-Coach Patrick Elzie. Doch eine Partie beim direkten Nachbarn hat in der aktuellen Situation eine besondere Bedeutung: „Nach fünf Niederlagen nacheinander muss man mal wieder gewinnen. Das wäre eine gute Gelegenheit.“ Allerdings ist das auch in Hagen wieder einmal eine schwere Aufgabe.

Denn am Sitz des Deutschen Basketball-Bundes gibt es nicht nur viel Historie, sondern aktuell auch eine sehr gute Mannschaft, die trotz ihrer Tabellenposition schon gute Spiele abgeliefert habe, so Elzie. Das Phoenix-Markenzeichen: „Die spielen sehr schnell, wir müssen auf jeden Fall ihre Fastbreaks stoppen.“ Zudem probiere der Gastgeber die meisten Dreier und treffe sie mit der besten Quote der Liga. Alle seien gute Werfer in dem „guardlastigen“ Team, das aber mit Marcel Keßen auch einen Center hat, der von außen wirft, und das oft erfolgreich. Die Itzehoer Verteidigung gegen Distanzwürfe ließ zuletzt zu wünschen übrig – daran sei weiter gearbeitet worden, sagt der Trainer.

Gleichzeitig hofft er, dass die Eagles selbst in der Offensive mehr Gefahr aus der Distanz ausstrahlen, so Sicherheit und Selbstvertrauen tanken und dies sich auch in der Defensive auswirkt. Dafür sei im Kader justiert worden mit der Verpflichtung von Filmore Beck nach dem Abschied von Vance Johnson. Verletzungsbedingte Ausfälle gibt es dieses Mal nicht, Elzie sieht eine Chance für sein Team und will sie nutzen: „Wir wollen uns rehabilitieren für die unnötige Niederlage in Kirchheim.“Das Spiel ist live zu sehen im kostenlosen Stream auf www.sportdeutschland.tv.