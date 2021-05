2. Basketball-Bundesliga ProB : Itzehoe Eagles wollen ins Halbfinale

Im letzten Spiel der Playoff-Gruppenphase hat das Elzie-Team die Dresden Titans zu Gast.

Itzehoe | Es könnte das letzte Saisonspiel sein. Doch die Itzehoe Eagles haben ganz anderes im Sinn: den erstmaligen Einzug in das Playoff-Halbfinale der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Der Gegner heißt Dresden Titans – die Partie beginnt am Sonnabend um 19.30 Uhr im Sportzentrum am Lehmwohld, präsentiert von der Kosmetikmarke Ojesh. Der kostenlose Livestream, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.