2. Basketball-Bundesliga ProA : Itzehoe Eagles wollen in Ehingen Geschichte schreiben

Adler müssen zu ihrem Saisonstart nach Baden-Württemberg reisen

Itzehoe | Alle haben schon gespielt – nur die Itzehoe Eagles noch nicht. Weil in der BARMER 2. Basketball Bundesliga 17 Teams antreten, hatten sie am vergangenen Wochenende beim Auftakt der ProA spielfrei. Jetzt aber geht es los: Sonnabend, 25. September, treten die Itzehoer beim Team Ehingen Urspring an. Hoffentlich ausgeruht Es soll ein historischer Tag werden...

