Basketball : Itzehoe Eagles vor Schlüsselspiel in Dresden

Das Team von Headcoach Pat Elzie will bei den Titans den ersten Auswärtssieg landen.

Itzehoe | Es ist noch früh in der Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Allerdings ist diese auch kurz mit 22 Partien, deshalb sagt Patrick Elzie: „Jedes Spiel ist wichtig – und einige sind wichtiger als andere.“ Der Auftritt seiner Itzehoe Eagles bei den Dresden Titans ist so ein Spiel. Sonnabend um 18 Uhr geht der Ball zum Sprungball in die Höhe.

Die Gastgeber haben wie die Eagles zwei Niederlagen und einen Sieg auf dem Konto. Der Gewinner vom Sonnabend sortiert sich im Mittelfeld mit Blick nach oben ein, der Verlierer fällt erst einmal zurück, weshalb Elzie der Begegnung das Etikett „richtungsweisend“ verleiht. In der Vorsaison verloren die Itzehoer bei den Titans in der Schlusssekunde, in ihrem ersten Heimauftritt in dieser Spielzeit zerlegten die Dresdener das Team aus Stahnsdorf deutlich. Die Mannschaft sei noch besser als im vergangenen Jahr, sagt Elzie und hebt besonders 2,13-Meter-Center Georg Voigtmann, Neuzugang Eric Palm sowie Lennard Larysz, Sohn des früheren Eagles-Trainers, hervor.

Es wartet also viel harte Arbeit auf die Itzehoer. Doch nach dem ersten Saisonerfolg am vergangenen Wochenende gegen Münster und vor dem Derby zu Hause gegen Wedel wollen sie in der Spur bleiben. Die Vorbereitung auf die Partie in Dresden wird ihrer Bedeutung angepasst: Die Eagles reisen bereits am Freitag an, trainieren abends und sind auch einige Stunden vor dem Spiel noch einmal zum Wurftraining in der Halle.