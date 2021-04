Playoffs 2. Basketball-Bundesliga ProB : Itzehoe Eagles stehen bei den Sixers unter Zugzwang

Das Team von Trainer Pat Elzie muss in Sandersdorf gewinnen

IDie Itzehoe Eagles müssen gewinnen. Wieder einmal. Ohne einen Sieg bei den BSW Sixers wäre der Traum vom Halbfinale in der BARMER 2. Basketball Bundesliga wohl vorbei. Die Partie in Sandersdorf in Sachsen-Anhalt beginnt Sonnabend um 18 Uhr und wird kostenpflichtig (5 Euro) übertragen auf www.sportdeutschland.tv.

Die Ausgangslage kennen die Eagles schon. In der ersten Playoff-Runde verloren sie zum Auftakt in Schwelm und mussten danach zwei Spiele gewinnen. Das gelang, doch auch die zweite Runde begann mit einer Niederlage in Schwelm, erneut stehen die Itzehoer stark unter Druck. Coach Patrick Elzie ist aber zuversichtlich: „Ich glaube, die Mannschaft ist immer in solchen Situationen über sich hinausgewachsen.“ Zumindest weiß sie, wie Siege bei den Sixers gehen: Kurz vor Ende der regulären Saison gewannen sie mit 82:80, gestützt auf ein starkes Schlussviertel von Chris Hooper. Elzie wurde in diesem Spiel von Cotrainer Timo Völkerink vertreten, doch die Aussagekraft ist ohnehin gering: „Es sind Playoffs, das ist etwas ganz anderes.“

Genau deshalb war er nicht glücklich über das Auftreten beim 79:85 in Schwelm: „Uns hat die Energie gefehlt, die nötig ist. Das darf uns in den Playoffs nicht passieren.“ Gegen die Sixers fordert er einen fokussierten und konzentrierten Auftritt mit hoher Intensität: „Du kannst nicht in so ein Spiel gehen, ohne 100 Prozent zu geben.“ Für Marko Boksic wird das allerdings schwer, er knickte im Training um und musste aussetzen. Lars Kröger fehlt definitiv weiterhin wegen Rückenproblemen.

Allerdings habe auch der Gegner Verletzungssorgen, sagt Elzie. Hinzu kommt die Frage, ob der erfahrene Center Djordje Pantelic dabei ist, da er derzeit auch beim Sixers-Kooperationspartner Mitteldeutscher BC in der ersten Liga mitwirkt – und der hat am Tag darauf eine wichtige Partie zu spielen. „Es wird eine Überraschung werden, wer da letztlich aufläuft“, sagt Elzie. Lucien Schmikale und Luka Petkovic sind feste Größen bei den Sixers, doch als „typischer Ausbildungsverein“ hätten die Gastgeber auch sehr gute junge Spieler im Team, die man immer im Auge behalten müsse. Für den Eagles-Coach zählt in Sandersdorf ganz klar nur der Sieg: „Wir müssen auf der Hut und bereit sein.“