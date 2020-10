2. Basketball-Bundesliga Pro B : Itzehoe Eagles starten verspätet in Stahnsdorf

Mit dem Gastspiel bei den TKS 49ers steigt das Elzie-Team in die Saison ein.

Itzehoe | Raus aus der Warteschleife: Mit einer Woche Verspätung beginnt für die Itzehoe Eagles die Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Die Fahrt geht nach Stahnsdorf an den Berliner Rand: Sonntag um 16 Uhr ist das Team von Patrick Elzie bei den TKS 49ers gefordert.

Lieber hätten die Eagles das erste Spiel vor eigenem Publikum bestritten, doch die Partie gegen Köln am vergangenen Wochenende musste wegen eines Corona-Falls bei den RheinStars abgesagt werden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

So musste Elzie die Spannung eine weitere Woche hoch halten – ein Problem war das allerdings nicht: „Die Jungs sind wie Rennpferde, sie sind heiß auf den Start und wollen jetzt wirklich spielen.“ Die Vorbereitung sei gut gelaufen, die letzte Trainingswoche vor dem Start auch: „Ich hoffe, dass sich das jetzt auch im Spiel zeigt.“

Aufregung vor dem Beginn einer neuen Spielzeit ist auch dem Coach nicht fremd – dieses Mal sei es mehr als sonst, gibt er zu. Denn die Situation sei nach der Nordmeisterschaft in der abgebrochenen Vorsaison eine andere: „Wir sind der Gejagte.“ Doch es sei positive Aufregung, betont Elzie. Die Meistermannschaft sei weitgehend zusammengehalten und punktuell noch verstärkt worden. In Stahnsdorf kann er auf den vollen Kader zurückgreifen, alle sind fit.

Sämtliche Teams in der Liga hätten aufgerüstet, das gelte auch für die 49ers, stellt Elzie fest. Das Team sei deutlich besser als in der Vorsaison, die Stahnsdorf als Tabellenletzter im Norden beendet hatte. Das zeigte sich bei der ersten Partie in Bochum: Zwar ging sie mit 77:88 verloren, aber nach deutlichem Rückstand gleich zu Beginn spielten die Gäste danach auf Augenhöhe mit den Bochumern, die für Elzie einer der Meisterschaftsfavoriten sind. Die Stärksten auf Stahnsdorfer Seite waren dabei der amerikanische Power Forward Malik Toppin und der litauische Aufbauspieler Karolis Babkauskas.

Hinzu kämen starke deutsche Spieler wie in den Vorjahren, so Elzie. „Wir müssen auf der Hut sein“, sagt der Eagles-Coach. „Aber ich erwarte, dass wir das Spiel gewinnen.“