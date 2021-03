2. Basketball-Bundesliga Pro B : Itzehoe Eagles starten in die Playoffs

Erste Partie am Grün-Donnerstag bei EN Baskets Schwelm

Es ist Playoff-Zeit in der BARMER 2. Basketball Bundesliga – jetzt auch für die Itzehoe Eagles. Nach ihrer coronabedingten Auszeit starten sie am Grün-Donnerstag um 20 Uhr bei den EN Baskets Schwelm in die erste Gruppenphase. Es folgen Heimspiele gegen Gießen am Ostersonntag und Koblenz am darauf folgenden Sonnabend.

Eine gute Nachricht, nachdem das Team vor wenigen Tagen aus der Quarantäne entlassen wurde. Die infizierten Spieler konnten erst nach einem medizinischen Check wieder einsteigen, dabei gelte es, langsam anzufangen, so Elzie.

Alle sind heiß

Zwei Wochen ohne Training sind natürlich ein Problem, allerdings hatte es den Gegner aus Schwelm ebenso getroffen. Andererseits sei die Pause nach dem Ende der regulären Saison auch nicht schlecht gewesen, gerade für die angeschlagenen Spieler, sagt der Coach. Jetzt sind alle bereit: „Die Jungs sind heiß.“

In Schwelm noch nie gewonnen

Das müssen sie auch sein, denn in Schwelm haben die Eagles noch nicht gewinnen können. „Es wird Zeit“, sagt Elzie – und er sei zuversichtlich. Erst im letzten Spiel der Hauptrunde waren die Itzehoer in Nordrhein-Westfalen zu Gast, präsentierten sich zunächst gut und lagen vorn. „Dann haben sie einfach aufgehört zu spielen“, beschreibt der Eagles Headcoach, der bei dem Spiel nicht an der Seitenlinie stand, den größten Teil der zweiten Halbzeit auf dem Weg zur absolut unnötigen 81:91-Niederlage. Das soll nicht wieder passieren, aber schwer wird es. Schwelm sei heimstark und verfüge über eine ebenso gute wie erfahrene Mannschaft mit Anführer Montrael Scott. Die Ausgeglichenheit der Baskets bekamen die Eagles gerade erst zu spüren: Sechs Spieler der Gastgeber punkteten zweistellig.

Intensität deutlich erhöhen

Es sind Playoffs, und das in einer schweren Gruppe, das trichterte der Coach seinem Team immer wieder ein. „Wir müssen die Intensität und den Fokus deutlich erhöhen, vor allem in der Defensive“, sagt Elzie. Die Mannschaften, die bereits am Wochenende gestartet sind, haben es vorgemacht. „Man muss Playoff-Basketball spielen.“ Das bedeutet: nur mit dem Spiel beschäftigen und weniger Ballverluste. „Jeder Ballbesitz ist wichtig.“