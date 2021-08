2. Basketball-Bundesliga Pro A : Itzehoe Eagles schwitzen ab sofort für den Klassenverbleib

Coach Patrick Elzie sieht die Fitness als wichtigen Schlüssel für eine erfolgreiche Saison.

Itzehoe | Zu Beginn spielte der Ball keine große Rolle. Die Itzehoe Eagles sind in die Vorbereitung für die neue Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga eingestiegen, und Coach Patrick Elzie ist nach den ersten Einheiten „sehr glücklich über den Zustand der Jungs“. Tests und Cheks Leistungstests und medizinische Checks standen zunächst im Mittelpunkt, be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.