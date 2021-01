2. Basketball-Bundesliga ProB : Itzehoe Eagles schlagen Düsseldorf in Duell auf Augenhöhe

Gastgeber am Ende beim 90:87-Erfolg mit den besseren Nerven

von Reiner Stöter

30. Januar 2021, 22:47 Uhr

Itzehoe | Ruhe bewahrt und einen ungemein wichtigen Sieg eingefahren: Die Itzehoe Eagles haben in einem sehr intensiven und jederzeit ausgeglichenen Spiel die ART Giants aus Düsseldorf mit 90:87 geschlagen und den zweiten Platz in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga verteidigt.

Es ging hin und her in der Itzehoer Lehmwohldhalle. Die Führung wechselte mehrmals, aber keines der beiden Teams konnte sich entscheidend absetzen. Im Schlussviertel gelang Düsseldorf zwar zunächst eine fünf-Punkte-Führung, doch die Eagles behielten die Nerven, glichen aus, legten in den Schlusssekunden drei Punkte vor und verteidigten diesen Vorsprung. Am Ende profitierten die Gastgeber von Düsseldorfer Unkonzentriertheiten an der Freiwurf-Linie. Dort hatten die Gäste mehrere Fahrkarten geworfen, während sich die Eagles nur zwei Fehlwürfe leisteten. Einen davon leistete sich ausgerechnet Itzehoes bester Punktesammler Chris Hooper neun Sekunden vor Schluss. Düsseldorf hätte mit einem Dreier noch ausgleichen können, was gegen die starke Eagles-Defense jedoch nicht gelang. Im Gegenteil: die Gastgeber erkämpften sich den Ball und konnten die letzten Sekunden dieser äußerst spannenden Partie durchatmen.

Eagles: Chris Hooper 28 Punkte, Achmadschah Zazai, Marko Boksic 17, Thorben Haacke 3, Johannes Konradt 5, Ole Friedrichs n. e., Niclas Sperber 10, Lars Kröger n. e., Yasin Kolo 16, Alieu Ceesay, Tobias Möller 5, Eric Nyberg 6.