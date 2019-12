2. Basketball-Regionalliga Nord : Itzehoe Eagles Reserve trumpft gegen Cuxhaven auf

Spitzenteam mit 74:68 geschlagen auf die Heimreise geschickt

Itzehoe | Damit war nicht unbedingt zu rechnen – umso besser schmeckte dieser Sieg für die zweite Herrenmannschaft der Itzehoe Eagles. Gegen Rot-Weiß Cuxhaven gewann das Team von Timo Völkerink eine umkämpfte Partie mit 74:68 (19:20, 15:15, 22:20, 18:13).

Die Niedersachsen sind ein Kandidat für die Meisterschaft und verfügen über einen stark besetzten Kader. „Am Spielverlauf lässt sich gut erkennen, wie viel Qualität die hatten“, sagte Völkerink. Darum ließ er sein Team mit kleiner Rotation spielen, zumal Joshua Adomat und Scotty Liedtke weiter verletzt fehlten.

Die erste Hälfte verlief ausgeglichen mit mehreren Führungswechseln, zur Halbzeit hatte Cuxhaven mit 35:34 die Nase vorn. „Im gesamten Spielverlauf haben wir uns nur eine schwächere Phase geleistet“, stellte der Eagles-Coach fest. Die kam zu Beginn der zweiten Hälfte, als die Gäste die Verteidigung umstellten und den Itzehoern in der Offensive wenig mehr einfiel als erfolglose Dreierversuche. Doch die Intensität im Spiel habe gestimmt, stellte Völkerink fest, das habe besonders offensiv geholfen. In den ersten drei Minuten der zweiten Halbzeit war Cuxhaven auf 48:37 davongezogen, die folgenden sechs Minuten brachten allerdings einen 19:4-Lauf der Eagles mit drei verwandelten Dreiern von Niko Tsokos und Kyle Parker. Vor dem letzten Abschnitt führten sie 56:55.

Erneut gelang danach fünf Minuten lang kein Punkt, doch aus dem 55:63 machten Ole Friedrichs und Leon Hutter (Foto) in kurzer Zeit ein 63:63. In der 38. Minute sorgte Tsokos per Dreier für die 68:66-Führung der Gastgeber, und die gaben sie nicht mehr her. Cuxhaven kam mit der Verteidigung der Eagles nicht zurecht und schwächte sich zudem durch Undiszipliniertheiten, während auf der anderen Seite Völkerink sein Team für diszipliniertes Spiel bis zum Ende loben konnte. Von der Freiwurflinie sicherten die Itzehoer den wichtigen Sieg. „Dass wir dieses Spiel ohne Scotty und Josh gewonnen haben, ist schon ein klares Statement der Mannschaft“, freute sich Völkerink. „Eine tolle Teamleistung.“

Heute Abend geht es für die Eagles-Reserve bereits weiter mit dem letzten Heimspiel in diesem Jahr. Gegner ist um 19.30 Uhr in der Gutenberghalle Tabellennachbar Bramfelder SV.





Eagles: Kyle Parker (22, 4 Dreier), Niko Tsokos (16, 3 Dreier), Leon Hutter (14, 4 Dreier), Ole Friedrichs (10), Tobias Möller (6), Bennet Glimm (4), Arved Böhm (2), Dany Kassawat, Jöran Krüger, Ben Paulsen, Julien Lukas, Patrick Pinzke.