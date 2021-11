2. Basketball-Bundesliga ProA : Itzehoe Eagles ohne Glück bei Phoenix Hagen

Kreislaufprobleme - Sorgen um Kapitän Chris Hooper beim 80:88

Plötzlich war das Spiel bei Phoenix Hagen nicht mehr die größte Sorge der Itzehoe Eagles. Neun Minuten vor dem Ende der Partie in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ging ihr Kapitän Chris Hooper vom Feld und musste intensiv behandelt werden. Der Kreislauf machte nicht mehr mit – zum Glück gab es relativ bald Entwarnung. Seine Teamkollegen versuchten derweil auf dem Feld alles, doch in den entscheidenden Momenten fehlte das Glück. So gewann Hagen mit 88:80 (27:17, 26:20, 19:25, 16:18).

Der Auftakt erinnerte stark an die Spiele zuvor. Die Eagles verloren zu oft den Ball, trafen wenig und waren in der Verteidigung zu langsam und nachlässig. Beim 7:19 nahm Coach Patrick Elzie die Auszeit, danach verlief das erste Viertel zumindest ausgeglichen. In der Viertelpause forderte Elzie von seinem Team mehr Aggressivität in der Verteidigung, wurde aber nicht erhört – der Rückstand wuchs auf 22:38. Aber dann: Ein Dreier von Marko Boksic, Körbe von Yasin Kolo und Chris Hooper sowie deutlich bessere Defensive ließen die Eagles auf 29:38 herankommen. Nun brauchte Hagens Coach die Auszeit: „Sie sind gut und sie sind gefährlich.“ Mit seinem dritten Dreier der ersten Hälfte verkürzte Eagles-Neuzugang Filmore Beck auf 37:45. Mit einem mehr als soliden Debüt lieferte er gleich das, was man sich von ihm erhofft hatte: mehr Feuerkraft von außen. Doch dann kassierten die Itzehoer noch acht Punkte zum 37:53-Halbzeitstand. Wie so oft hatten sie schon zwölf Ballverluste verursacht und zu viele Dreier (neun) zugelassen, dieses Mal ging aber auch das Rebound-Duell klar an den Gegner. „Wir haben das Spiel in der Anfangsphase verloren“, sagte Elzie. Zufrieden war er dagegen mit der kämpferischen Leistung seines Teams in der zweiten Hälfte. Klares Indiz: Fünf Fouls hatten die Eagles in den ersten 20 Minuten begangen, in den ersten zwei Minuten der zweiten Halbzeit waren es vier. Auch die Rebounds funktionierten jetzt deutlich besser. Zusehends bekam Hagen Probleme mit der Itzehoer Defensive, doch weil die Gäste einige Chancen ausließen, lagen sie vor dem letzten Abschnitt immer noch mit 62:72 zurück. Hooper und Kolo verkürzten schnell auf nur noch fünf Punkte, dann musste Hooper raus. Den Kapitän auf dem Boden zu sehen, umgeben von Sanitätern, sei natürlich ein Schock gewesen, so Elzie. Doch das Team kämpfte und ließ die Gastgeber gehörig wanken. Immer wieder hatten die Eagles bei zwei Punkten Rückstand die Chance zum Ausgleich oder sogar zur Führung, doch die Würfe saßen nicht. „Die Mannschaft hat sich zusammengerauft, es waren Kleinigkeiten, die den Unterschied gemacht haben“, sagte der Eagles-Coach. Mit einem schweren Dreier zum 87:80 entschieden die Hagener das Spiel – wieder eines, das die Eagles hätten gewinnen können. Nun folgen zwei Heimspiele. Kommenden Sonnabend um 19.30 Uhr geht es in Brokdorf gegen die Nürnberg Falcons, der Ticketverkauf auf www.eagles-basketball.de läuft. Wieder fährt ein kostenloser Shuttle-Bus aus Itzehoe, Anmeldung per Mail an bus@eagles-basketball.de. Eagles: Chris Hooper (17, 10 Rebounds, 5 Assists), Filmore Beck (17, 3 Dreier), Yasin Kolo (15, 1 Dreier, 8 Rebounds), Marko Boksic (11, 3 Dreier), Tyreek Jewell (11, 1 Dreier, 4 Steals), Erik Nyberg (3, 1 Dreier), Andrija Matic (2), Lucien Schmikale (2), Juvaris Hayes (2), Alieu Ceesay, Leon Fertig, Tobias Möller.