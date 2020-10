2. Basketball-Bundesliga Pro B : Itzehoe Eagles haben Hygiene-Konzept und Gegner gut im Griff

Im einzigen Testspiel in eigener Halle lassen die Elzie-Schützlinge Aufsteiger Eimsbüttel beim 105:70 keine Chance.

Itzehoe | „Das habt ihr gut gemacht – auch das Drumherum.“ Eine Zuschauerin fasste es im Vorbeilaufen treffend zusammen: Das Testspiel der Itzehoe Eagles gegen den Eimsbütteler TV ist gelungen, sowohl in sportlicher als auch in Corona-Hinsicht.

Die Partie gegen den Aufsteiger in die BARMER 2. Basketball Bundesliga endete ohne den erkrankten Marko Boksic und den noch verletzten Achmadschah Zazai 105:70, und Eagles-Coach Patrick Elzie fasste es so zusammen: „Erstes Viertel gut, zweites Viertel nicht so gut, zweite Halbzeit bombig.“ In der Tat hatten die Gastgeber das Spiel sofort im Griff mit guter Verteidigung und Durchschlagskraft in der Offensive, das erste Viertel gewannen sie 22:10. „Ein bisschen zu euphorisch“ habe das Team dann im zweiten Abschnitt agiert, so Elzie, hinzu kamen unnötige Ballverluste gegen die Pressverteidigung der Hamburger und einige Dreier gegen die Itzehoer Zonenverteidigung. Die Gäste glichen aus beim 30:30, doch die gut aufgelegten Alieu Ceesay und Johannes Konradt sorgten noch für die 49:40-Halbzeitführung.

Der Coach ermahnte sein Team zu mehr Konzentration, und das funktionierte, immer wieder angetrieben von Chris Hooper. Thorben Haake traf Dreier, Ceesay spielte weiter stark und versenkte alle seine fünf Distanzwürfe. Der Vorsprung wuchs auf 20, dann sogar auf 30 Punkte in dem Viertel, das die Eagles mit 36:15 dominierten. Höhepunkt: Die ETV-Presse wurde überspielt, Ole Friedrichs trieb den Ball Richtung Hamburger Korb und setzte Neuzugang Yasin Kolo ein, der den Ball in der Luft fing und per Alley-oop in den Korb donnerte.

Auch das letzte Viertel gestalteten die Itzehoer souverän auf dem Weg zum dreistelligen Sieg, bei dem sie 17 Dreier versenkten mit sehr starker Trefferquote von 62 Prozent. Das gefiel Elzie natürlich, ebenso wie die Atmosphäre auf der Bank: Jeder habe für jeden gekämpft, jeder die guten Aktionen der Mitspieler gefeiert. „Es ist für die Saison sehr wichtig, dass man zueinander steht.“

In zwei Wochen wird es ernst mit dem ersten Heimspiel gegen die RheinStars Köln. Das Hygienekonzept der Eagles ging auf, allerdings zeigte sich auch: Es sei wegen des stark erhöhten Aufwands beim Einlass wichtig, dass die Besucher rechtzeitig kämen, so Vorstandsmitglied Michael Bansemer. Von immens großer Bedeutung sei es zudem, dass die Sitzanordnung nach Schachbrett-Muster auf der Tribüne eingehalten werde, auch von Familien. Sonst werde der Erfolg der großen ehrenamtlichen Bemühungen gefährdet: In einer mehrwöchigen Testphase stünden Konzept und dessen Umsetzung unter besonderer Beobachtung.





Eagles: Alieu Ceesay (17, 5 Dreier), Johannes Konradt (17, 3 Dreier), Thorben Haake (15, 4 Dreier), Chris Hooper (14, 15 Rebounds, 5 Assists), Niclas Sperber (12, 2 Dreier), Yasin Kolo (9), Erik Nyberg (7, 5 Assists), Flavio Stückemann (6, 2 Dreier), Tobias Möller (6), Ole Friedrichs (2), Lars Kröger.