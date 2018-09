Basketball : Itzehoe Eagles geben Pausenführung her

ProB-Korbjäger verlieren zum Saisonauftakt in Iserlohn mit 92:96.

von Michael Lemm

23. September 2018, 18:59 Uhr

Sie schnupperten an der Überraschung, aber am Ende fuhren die Itzehoe Eagles doch mit leeren Händen nach Hause. Die erste Partie der neuen Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga verloren die Itzehoer bei den Iserlohn Kangaroos mit 92:96 (26:17, 28:23, 19:32, 19:24).

Der Auftakt gehörte den Gastgebern, erst nach gut zwei Minuten erzielte Johannes Konradt per Sprungwurf zum 2:6 die ersten Eagles-Punkte der Saison. Danach folgte, was Coach Pat Elzie später eine „super erste Halbzeit“ nannte: Die Eagles übernahmen das Kommando, in der Zone dominierte Stefan Schmidt mit neun Punkten im ersten Viertel, dazu saßen die Dreier von Konradt, Flavio Stückemann und Thorben Haake. So wuchs der Vorsprung an die Zehn-Punkte-Marke. Probleme hatten die Eagles vor allem mit den Brettspielern der Gastgeber, allen voran Gabriel de Oliveira (18 Punkte in der ersten Hälfte). Im zweiten Viertel kassierten die Itzehoer drei Dunks nacheinander, doch mit ihrer Treffsicherheit von der Dreier-Linie überstanden sie diese Phase, Justinas Zirlys schraubte die Führung auf elf Punkte hoch (44:33, 17. Minute). Das ganze Team sei heiß auf die Partie gewesen und habe sehr guten, strukturierten Basketball gespielt, sagte Elzie. Die letzte Belohnung lieferte Anthony McDonald: Mit der Halbzeitsirene traf er den Dreier zum 54:40.

„Ich habe das Team gewarnt, dass die zurückkommen“, so Elzie über seine Halbzeitansprache. Und die Eagles halfen dabei: „Blöde Fehler“ ließen Iserlohn schnell auf acht Punkte herankommen, „dann haben die natürlich Blut geleckt“. Aber die Gäste hielten dagegen, für den Zusammenhalt im Team und den Kampfgeist gab es ein Lob vom Trainer. Als der stark spielende Konradt auch seinen vierten Dreierversuch versenkte, war die Führung wieder zweistellig (69:59, 28. Minute). In der Zone wurde Schmidt jetzt vom Gegner gedoppelt, auf der anderen Seite hatten auch die Eagles die großen Spieler der Kangaroos besser im Griff. Dafür trafen die Gastgeber von außen, machten im dritten Viertel 32 Punkte und verkürzten vor dem letzten Abschnitt noch auf 72:73.

Per Dreier ging Iserlohn sofort in Führung, Stückemann per Dreier holte sie zurück – aber zum letzten Mal. Ein weiterer Distanzwurf der Gastgeber saß, während die Eagles minutenlang ohne Korb blieben, der Ball wollte nicht hinein. „Es war ein Spiel mit zwei ganz unterschiedlichen Hälften“, sagte Elzie. Die Kangaroos hätten gezeigt, dass sie eine der Topmannschaften der Liga seien. Dennoch war die Chance immer noch da. Mit einigen Freiwürfen hätten die Gäste wieder ausgleichen können, doch sie gingen daneben. Als McDonald einen Dreier traf, dabei auch noch gefoult wurde und den Freiwurf versenkte, stand es nur noch 95:92 für Iserlohn. Aber es waren auch nur noch zwölf Sekunden zu spielen – zu wenig.

Elzie trauerte der verpassten Chance nicht lange hinterher. Nun gelte es, das Video zu analysieren und die Fehler im Training abzustellen. Denn am kommenden Sonnabend steigt die Heimpremiere in dieser Saison: Um 19.30 Uhr geht es im Sportzentrum am Lehmwohld gegen Oldenburg. Tickets auf www.ticketflair.de.

Eagles: Anthony McDonald (21, 3 Dreier, 5 Assists), Johannes Konradt (20, 4 Dreier), Stefan Schmidt (18, 12 Rebounds), Flavio Stückemann (14, 4 Dreier, 3 Steals), Justinas Zirlys (11, 1 Dreier, 7 Rebounds, 2 Blocks), Thorben Haake (5, 1 Dreier), Fabio Galiano (3), Lucas Wilke, Lars Kröger, Erik Nyberg, Joachim Feimann.