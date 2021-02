2. Basketball-Bundesliga ProB : Itzehoe Eagles fordern Spitzenreiter Bochum zum Gipfeltreffen

Coach Pat Elzie sieht die Partie als letzte Chance auf die Meisterschaft.

Itzehoe | Erster gegen Zweiter – mehr Spitzenspiel geht nicht. Die Itzehoe Eagles reisen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga zum Tabellenführer VfL SparkassenStars Bochum, und das an einem ungewöhnlichen Termin: Bereits am Freitagabend um 19 Uhr fordern die Ea...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.