2. Basketball-Bundesliga : Itzehoe Eagles Coach Pat Elzie: Die Qualität unseres Kaders ist gut

Interview mit dem Trainer des Itzehoer ProB-Teams

von Reiner Stöter

17. Januar 2021, 09:07 Uhr

Itzehoe | Die Itzehoe Eagles mussten am Wochenende in der 2. Basketball-Bundesliga eine unfreiwillige Zwangspause einlegen, weil Gegner Lok Bernau wegen Corona in Quarantäne geschickt wurde. Wir nutzten die Gelegenheit für ein Interview mit Coach Patrick Elzie, der überall nur mit der Kurzform seines Vornamens Pat angeredet wird. Bevor die Corona-Saison in die entscheidende Phase geht, sieht er sein Team trotz einiger Rückschläge gut aufgestellt. Das Spielen vor leeren Rängen ist allerdings für den erfahrenen Trainer mehr als gewöhnungsbedürftig.

Hallo Pat. Nachdem die Eagles im vergangenen Jahr Nordmeister geworden sind, waren die Erwartungen hoch. Nach der Niederlage in Münster wart ihr zwar vom zweiten auf den dritten Tabellenrang zurück gefallen, an diesem Wochenende haben jedoch alle für Euch gespielt und ihr seid trotz Zwangspause wieder Zweiter. Bist du zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf?

Erwartungen sind immer relativ. Ja, wir sind in der vergangenen Spielzeit Nordmeister geworden. Zu erwarten war das vorher aber eigentlich nicht, obwohl ich meinen Mannschaften vor der Saison immer sage, dass dies das Ziel sein müsse. Die Jungs betreiben ihren Sport ja letztlich immer mit dem Ziel, am Ende ganz oben zu stehen. Niemand will nur Zweiter werden oder im Mittelfeld landen. Manchmal kommt es aber anders als erwartet – im positiven oder negativen Sinne. Ob ich zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf bin: Die Antwort lautet Jein. Nach dem schwierigen Auftakt mit den drei unerwarteten Niederlagen, haben wir uns gut gefangen und dann acht von neun Spielen gewonnen. Das zeigt, dass die Qualität des Kaders gut ist und die Mannschaft Charakter hat. Nach dem Fehlstart sollte ich jetzt zufrieden sein. Zufriedenheit als Trainer während der Saison passt allerdings nicht zu mir. Das bin ich vielleicht, wenn wir mit allen Spielen durch sind. Also frag mich das lieber nach der Saison.



Was ist bisher gut gelaufen und was nicht?

Gut ist, dass der Verein um Schatzmeister und Team-Manager Stefan Flocken es hinbekommen hat, ein konkurrenzfähiges Team nach meinen Wünschen zusammen zu stellen. Gut ist auch, dass wir bis jetzt keinen Corona-Fall hatten. Viele andere Teams hatten da richtige Probleme. Positiv ist auch, dass wir uns nach dem 0:3-Start wieder bis in die Top-Drei hochgearbeitet haben. Als Meister ist es manchmal schwer und nicht selbstverständlich, dass man die Erfolge wiederholt – es sei denn du bist Bayern München im Fußball, aber auch da gibt es Überraschungen, wie wir in der vergangenen Woche gesehen haben. Was nicht gut gelaufen ist, sind die fünf Niederlagen. Wenn du verlierst, gibt es immer etwas zu bemängeln.



Die Saison ist diesmal wegen Corona ganz anders als gewohnt. Wie oft werdet ihr getestet und kann unter den gegebenen Umständen überhaupt ein normales Training stattfinden?

Wir sind zwei Wochen und noch einmal zwei Tage vor dem Saisonstart getestet worden. Geplant war danach zunächst keine weitere Testreihe mehr. Aber als es in den ersten Wochen positive Ergebnisse bei verschiedenen Clubs gab, wie zum Beispiel bei unserem ersten Gegner Köln, hat die Liga entschieden, alle relevanten Personen vor jedem Spieltag zu testen. Das Training läuft bei uns problemlos. Am Anfang war es ungewohnt, immer die Hände zu waschen und die Bälle zu desinfizieren, aber das haben wir mittlerweile gut hinbekommen.

Was ist das für ein Gefühl, ohne Zuschauer spielen zu müssen?

Ohne Zuschauer ist es echt Scheisse ... sorry für den Ausdruck, aber es ist wirklich so. Sportler möchten für die Fans spielen, weil die auch etwas zurückgeben – Bestätigung, Energie, Euphorie und tolle Atmosphäre. Wir wären froh, wenn wir wieder vor Publikum spielen und dadurch Energie aufsaugen könnten.



Wie kommt ihr mit den Kontaktbeschränkungen klar? Was haben z. B. die beiden Ausländer Chris Hooper und Marko Bocsic Weihnachten gemacht? Nach Hause konnten sie ja nicht.

Uns geht es nicht anders, als den anderen auch. Im Team sind wir wie in einer Blase und außerhalb muss sich jeder strikt an die Regeln halten. Es ist wahrscheinlich ähnlich, wie in Unternehmen. Marko und Chris haben Freunde bzw. Freundinnen hier und haben die Zeit mit denen verbracht.



Du bist ja fast schon ein Itzehoer. Was gefällt dir hier und was möchtest du mit den Eagles noch erreichen?

Ja sechs Jahre an einem Ort ist eine lange Zeit für einen Trainer und nicht unbedingt selbstverständlich. Ich mag die Menschen, denen ich hier täglich begegne und mit denen ich zusammen arbeite. Das sind ehrliche Leute, die voll hinter dem Verein und den Zielen, die ich damals formuliert habe, stehen. Diese sind unverändert. Wir wollen die Marke Eagles in der Region, im Land und im deutschen Basketball etablieren, mehr Mitglieder generieren und natürlich den Aufstieg in die nächst höhere Liga schaffen. Letztlich ist es dafür auch wichtig, eine multifunktionale Halle mit 2000 bis 3000 Zuschauern für Itzehoe und den Kreis Steinburg auf den Weg zu bringen.