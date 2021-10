2. Basketball-Bundesliga ProA : Itzehoe Eagles bei den Artland Dragons gefordert

Coach Pat Elzie muss in Quakenbrück auf Andrija Matic verzichten.

Itzehoe | Vier Mannschaften sind in der BARMER 2. Basketball Bundesliga noch ungeschlagen – die Itzehoe Eagles sind eine davon. Allerdings waren sie an den bisher drei Spieltagen auch erst einmal am Ball. So beginnt die Saison für sie jetzt erst richtig: Sonnabend um 19.30 Uhr ist Sprungball bei den Artland Dragons in Quakenbrück. Trainingsunfall mit Matic und N...

