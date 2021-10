Handball-Landesliga Nord Frauen : HSG Kremperheide/Münsterdorf verteidigt die weiße Weste

Die Steinburgerinnen gewinnen mit 26:20 beim TSV Wattenbek II.

Avatar_shz von Per Kling

25. Oktober 2021, 14:09 Uhr

Wattenbek | Spitzenposition gehalten: Mit 26:20 (12:14) gewinnen die Handballerinnen der HSG Kremperheide/Münsterdorf beim TSV Wattenbek II in einem Spiel mit zwei Kapiteln und bleiben damit verlustpunktfrei in der Landesliga Nord.

KreMü kommt schlecht in die Partie

Die als Favoritinnen angereisten Gäste fanden zu Beginn nicht gut in die Partie. Die im Spiel zuvor starke 5:1-Abwehr hatte keinen Zugriff und somit war es auch nicht möglich, die Stärken in der ersten und zweiten Welle auszunutzen. Bereits in der neunten Minute hatten die Gastgeberinnen einen 7:3-Vorsprung herausgespielt. Doch die Steinburgerinnen bewiesen starken Willen, blieben mit einer kämpferisch starken Leistung am Gegner dran und verkürzten bis zur Pause zumindest auf 12:14.

Andere Körpersprache nach der Pause

In der zweiten Halbzeit ging Kre/Mü dann mit einer ganz anderen Körpersprache auf die Platte. Die 5:1-Deckung erzwang schnell einige Ballgewinne und über den Gegenstoß gelang es, bereits zehn Minuten nach Wiederanpfiff mit 21:17 in Führung zu gehen.

Laura Sandkamp trifft zweistellig

Bis zur Schlussphase der Partie ließ die Treffsicherheit der Grün-Roten zwar etwas nach, doch die eigene Abwehr war in dieser zweiten Halbzeit so stark (nur sechs Gegentore), dass dies den Vorsprung nicht mehr gefährden konnte. Den Schlusspunkt zum 26:20-Endstand setzte dann die mit zehn Toren beste Werferin des Tages, Laura Sandkamp (59.).

„In der zweiten Halbzeit waren wir einfach fitter und haben uns vor allem in der Abwehr klar gesteigert.“ Jan Schamerowski, Trainer HSG Kremperheide/Münsterdorf

„In der zweiten Halbzeit waren wir einfach fitter und haben uns vor allem in der Abwehr klar gesteigert“, so HSG-Coach Jan Schamerowski nach dem Spiel. Die Leistung aus Halbzeit zwei gilt es nun zu konservieren und am kommenden Sonntag gegen den Unterbau der Drittliga-Damen der HG OKT wieder abzurufen.