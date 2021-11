Handball-Landesliga Nord Männer : HSG Kremperheide/Münsterdorf verliert Topspiel in Bordesholm

Ihre Pausenführung können die Steinburger nicht halten.

16. November 2021, 10:18 Uhr

Bordesholm | Die Handballer der HSG Kremperheide/Münsterdorf verlieren das Topspiel gegen die SG Bordesholm/Brügge mit 26:29 (16:13) und müssen somit noch für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde in der Landesliga kämpfen.

Schon zu Beginn der Partie war klar, dass sich beide Mannschaften auf einem ähnlich hohen Niveau befinden und sich lange Zeit niemand absetzen würde. Die Gäste agierten allerdings in ihrer berüchtigten 6:0-Abwehr entschlossener und hatten mit Schlussmann Kristopher Wünsche den Garanten für die knappe 8:6-Führung nach 15 Spielminuten. Bordesholm ließ sich im Stile eines Tabellenführers nicht abschütteln, konnte aber vor der Pause nicht mehr ausgleichen. In die Kabine ging es beim Spielstand von 16:13 für die Gäste.

Im zweiten Spielabschnitt schlichen sich dann immer häufiger Unkonzentriertheiten in die Abschlüsse der Grün-Roten: Vermehrt parierte SG-Torhüter Rule Jansen oder die Steinburger verfehlten das Gehäuse ganz. Bereits vier Minuten nach Wiederanpfiff hatte Bordesholm durch den besten Feldtorschützen Ole Tank (7) den Rückstand egalisiert (16:16).

Bis in die 45. Minute hielt Kre/Mü den Gleichstand noch. Danach waren die Gastgeber einfach kaltschnäuziger: Vor allem Rückraumspieler Fabian Kühtz brillierte, warf in dieser Phase vier seiner insgesamt acht Tore und hatte maßgeblichen Anteil an der zwischenzeitlichen 25:21-Führung seines Teams (50.).

In der Schlussphase warfen die Gäste noch einmal alles in die Waagschale und verteidigten offensiver. Doch der Gegner blieb clever, verwandelte seine Chancen sicher und brachte den 29:26-Vorsprung über die Uhr. „Die Abschlussschwäche hat uns jetzt schon fünf Punkte gekostet. Aber wir arbeiten daran und werden uns rehabilitieren“, so HSG-Coach Winfried Röhling nach der Partie.

Für die HSG Kremperheide/Münsterdorf gilt es nun, die Köpfe nicht in den Sand zu stecken, denn bereits am kommenden Sonnabend gastieren die HSG Störtal Hummeln zum Kreisderby.

HSG KreMü: Schultz, Wünsche – Sierck 1, Dingler 2, Harders 1, Eggers 7 (2), Fahl, Becker 1, Wöhlk 1, Wengert 2, Kuckluck, Liedtke 4, Wipper 3, Stucke 4.