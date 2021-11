Handball-Landesliga Nord Männer : HSG Kremperheide/Münsterdorf landet zweiten Sieg in Serie

Die Steinburger drücken beim deutlichen Erfolg gegen die HSG FONA ordentlich auf das Tempo.

Münsterdorf | Die Handballer der HSG Kremperheide/Münsterdorf schlagen die HSG FONA mit 35:21 (18:9), gewinnen damit ihr zweites Spiel in Folge und rücken vor auf Platz drei in Gruppe B der Landesliga Nord. Kremperheide drückt aufs Tempo Von Beginn an zeigten sich die Steinburger aggressiv in der Abwehr, ließen FONA (eine HSG aus Fockbek, Nübbel und Alt Duvenstedt)...

