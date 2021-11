Handball-Landesliga Nord Frauen : HSG Kremperheide/Münsterdorf entscheidet Abwehrschlacht für sich

Die Steinburgerinnen übernehmen nach dem 23:22 gegen OKT II die Tabellenführung.

Münsterdorf | Die Handballerinnen der HSG Kremperheide/Münsterdorf gewinnen in einer Abwehrschlacht gegen die HG OKT II mit 23:22 (12:9) und übernehmen die Führung in der Gruppe A der Landesliga Nord. KreMü dreht vor der Pause auf Die Hausherrinnen kamen zunächst gut ins Spiel und gingen über einige Gegenstöße schnell mit 5:1 in Führung (8.). In der Folge stellte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.