Handball-Landesliga Nord Männer : Horster Angriff mit Ladehemmung

Die Haie verspielen mit dem 18:22 gegen Schülp II neben den Punkten auch die Tabellenführung.

27. Januar 2020, 12:08 Uhr

Damit ist die Tabellenführung erst einmal dahin: Die Landesliga-Handballer der HSG Horst/Kiebitzreihe verspielten ihren „Platz an der Sonne“ durch eine vollkommen unerwartete 18:22 (9:11)-Heimniederlage gegen den Drittletzten HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg II. Damit rutschen die Haie auf den zweiten Tabellenplatz ab.

Die 250 Zuschauer in der „Hölle Horst“ sahen ein Spiel zum Vergessen – zumindest, was die Heimmannschaft angeht. Zu Beginn der Partie hatten die Haie noch alles im Griff und führten schnell mit 5:3 (13.) durch Tore von Leon Jermies, Andre Meyer (je 2) und Iven Pfeifers. Auch die Abwehr stand verlässlich: Die Gäste mussten lange Angriffe spielen, um zu einem Abschluss zu kommen.

Im Angriff zeigte sich jedoch recht früh, dass die Haie etwas „zahnlos“ agierten; so wurden viele Chancen verworfen – zu viele, wie sich am Ende herausstellte. Zunächst blieben die Haie aber über 6:6 (18.), 9:6 (22.) und 10:7 (25.) bis zur 11:9-Halbzeitführung noch vorn.

Nach Wiederbeginn startete Horst/Kiebitzreihe auch noch fokussiert in den zweiten Durchgang. Mit zwei schnellen Toren von Leon Jermies und Marc Spring setzte sich die HSG auf 13:9 (32.) ab.

Doch dann brach die Mannschaft von Haie-Trainer Torsten Zambera unerklärlicherweise in der Offensive komplett auseinander. Die Gäste erzielten den 13:13-Ausgleich (39.) und gingen erstmals in der 42. Minute beim 14:13 in Führung gehen – bis dahin hatten die Haie in zehn Minuten kein einziges Tor geworfen. Ähnlich ging es dann auch für den Rest der Partie weiter: Bis zum Abpfiff gelangen lediglich noch fünf Tore. Zu wenig, um zu gewinnen – selbst wenn man den Gegner bei 22 Gegentreffern hält. Das gegnerische Tor war an diesem Tag wie vernagelt, dazu kamen noch technische Fehler. Am Ende verloren die Gastgeber gegen den Drittletzten der Tabelle eine Partie, in der die Horster doch klarer Favorit waren. Mit hängenden Köpfen verließ man die Halle.

Natürlich fehlten den Haien drei wichtige Rückraumakteure, so dass Andre Meyer aus der dritten Mannschaft aushalf. Dieser Zustand wird aber in den kommenden Wochen anhalten. Für die Haie heißt es, sich neu zu finden und in den nächsten Wochen fokussiert zu trainieren. Vielleicht ein Weckruf zur richtigen Zeit für das Derby am Sonntag bei den Störtal Hummeln.



HSG Horst/Kiebitzreihe: Andre Kähler, Max Fegebank 1, Jan Francis Stefan, Matei-Romeo Ionita, Marc Meinert, Leon Jermies 5, Colin Schütt, Marc Spring 1, Mirco Köber, Sebastin Krohn 1, Andre Meyer 3, Iven Pfeifers 2, Lasse Rehmeyer 3, Thies Möller 2.