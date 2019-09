Handball-SH-Liga Frauen : Horst verliert das Aufsteiger-Duell

Das Team von Trainer Detlev Sieper unterliegt bei der HSG Tarp/Wanderup mit 27:32.

Avatar_shz von Hans-Peter Schwider

23. September 2019, 14:33 Uhr

Horst | Im direkten Aufeinandertreffen der Aufsteiger in die Schleswig-Holstein-Liga behielten die Gastgeber der HSG Tarp/Wanderup mit 32:27 (Halbzeitstand: 19:12) gegen die HSG Horst/Kiebitzreihe doch relativ deutlich die Nase vorn. Janine Nolde mit acht Toren sowie Carina Lipp (7) trugen sich bei dieser Fahrt in den hohen Norden als treffsicherste Werferinnen in die Torschützenliste ein. Aktuell reihen sich die Haie-Ladies in der SH-Liga auf dem zehnten Tabellenplatz ein.

Eine kompakte Abwehr zu stellen gelingt nicht

Bis zum 7:8 (14.) konnte das Team von Trainer Detlev Sieper noch mithalten. Doch insgesamt gelang es nicht eine kompakte Abwehr zu stellen. So setzte sich TaWa über 12:7 (17.) bis zur Halbzeit auf 19:12 ab. Mit einem Appell an den Kampfgeist und einer auf eine 5:1-Formation veränderten Abwehr hielten die Gäste schließlich das Resultat im Rahmen. In den letzten zehn Minuten agierte man sogar noch offensiver mit einer 4:2-Formation und verkürzte den Rückstand auf fünf Tore.

HSG Horst/RWK: Mohr – Detjens (1), Nolde (8/5), Lipp (7), Förster (3), Bähr, Lööck (1), L. Harries (2), Schilling, Abel (1), Naujokat (4).