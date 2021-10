Fußball-Landesliga Holstein Frauen : Horst schafft gegen Wahlstedt eine unglaubliche Wende

VfR dreht Vier-Tore-Rückstand zum 7:6-Sieg - Hattrick von Alisa Rohlfing.

Horst | Hier ist kein Superlativ zu hoch angesetzt: In einem Wahnsinns-Spiel besiegten die Landesliga-Fußballerinnen des VfR Horst den SV Wahlstedt auf eigenem Platz mit 7:6 (2:5). Zwischenzeitlich hatte das Team von Coach Ingo Frees gegen die Segebergerinnen mit vier Toren zurückgelegen. Nach 0:4 bahnt sich Debakel an Wie in den vorangegangenen Spielen fanden...

