Leichtathletik : Horst Pfeiffer: Mit 91 noch aktiv

Nach Weitsprung und Laufen und auch noch Diskuswerfen

von shz.de

08. August 2019, 12:38 Uhr

Itzehoe | 91 Jahre alt und in der Leichtathletik immer noch aktiv: Das ist Horst Pfeiffer, der im Stadion, gemessen an seinem Alter, immer noch Höchstleistungen bringt. Diesmal in Hamburg bei einem Bahnsportfest der Turnerschaft Hausbruch-Neugraben im Sportpark Opferberg.

Der für den SC Itzehoe startberechtigte Senior, der als Teilnehmer an nationalen und internationalen Meisterschaften zahlreiche Medaillen gewonnen hat, startete im Diskuswurf und im Weitsprung. Ziel: Möglichst die Qualifikationsnormen für die nationalen Titelkämpfe seiner Altersklasse zu überbieten. Dazu motivieren konnte ihn sein Sportfreund Jan Voigt (M65/TSV Lola), der im Seniorenbereich als Werfer ebenfalls erfolgreich ist.

Als Springer und Läufer hatte Horst Pfeiffer natürlich Trainingsdefizite in punkto Diskuswurf. „Um die auszugleichen trafen wir uns beide auf meiner Wurfwiese in der Potthofstraße. Und dort warf Horst sogar einige Meter über die Qualifikationsnorm von 12,50 Metern hinaus.“

Ganz so weit flog die ein Kilogramm schwere Scheibe am Opferberg zwar nicht, doch mit den erzielten Weiten von 12,70 und 12,78 Metern lag Horst Pfeiffer über der Norm. Was ihm innerhalb des Wettkampfes offenbar zu schaffen machte, war die eigene Nervosität, die dazu führte, dass er drei ungültige Versuche hatte. Jan Voigt: „Horst verließ den Wurfsektor nach vorn, trat über oder warf den Diskus neben den Sektor.“ Doch letztlich stand unter dem Strich ein folgreicher Qualifikationswettkampf.

Im Anschluss daran stand der Weitsprung auf dem Zeitplan. Mit 2,10 und 2,02 Meter sprang Horst Pfeifer zwar an der Quali vorbei, sie liegt für die Altersklasse M90 bei 2,30 Meter, doch sein weitester Sprung wird Einzug halten in die Deutsche Bestenliste für das Jahr 2019.