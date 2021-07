Fußball-Testspiel : Horst läuft gegen Norderstedt zum Highlight der Vorbereitung auf

Verbandsligist VfR erwartet am Mittwoch um 19.30 Uhr das Regionalligateam des FC Eintracht

12. Juli 2021, 15:20 Uhr

Highlight in der Vorbereitungsphase zur neuen Saison ist für den Fußball-Verbandsligisten VfR Horst am morgigen Mittwochabend um 19.30 Uhr ein Testspiel gegen den Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt. Ganz besonders freut man sich auf den Besuch von FC-Cheftrainer Jens Martens (65). Der in Steinburg geborene und beim VfR in der Jugend groß gewordene ehemalige Fußballer, der später viele Jahre für den Itzehoer SV aktiv war, hat „seine Wurzeln“ in Horst.

Aktuell trainiert Martens den noch relativ jungen Verein Eintracht Norderstedt, der als reiner Fußball-Verein durch Übernahme der Fußball-Abteilung des ehemaligen 1. SC Norderstedt 2003 gegründet wurde und heute hinter dem Hamburger SV und FC St. Pauli im Hamburger Fußballverband die drittgrößte Kraft darstellt. Für besondere Momente sorgte die Eintracht als wiederholter Hamburger Landespokalsieger und Teilnehmer im DFB-Pokal. Mit Greuther Fürth (2016) und VfL Wolfsburg (2017) hatten die Norderstedter bereits hochrangigen Besuch in der Vergangenheit. In diesem Jahr geht es in der 1. Hauptrunde gegen Hannover 96.

Martens, der in den 1980er Jahren seine Trainerlaufbahn als Spielertrainer beim Itzehoer SV begann, in den 1990er Jahren unter anderem Holstein Kiel und später den SV Henstedt-Ulzburg trainierte, hat die Eintracht im April 2019 übernommen und Vertrag beim FC bis Juni 2022. An seiner Seite im Trainerstab ist mit Olufemi Smith übrigens noch ein weiterer im Steinburger Raum Bekannter mit von der Partie. Smith spielte um die Jahrtausendwende im damaligen Oberliga-Team des TSV Lägerdorf.

VfR-Trainer Florian Rammer sieht dem Spiel gegen den Regionalligisten eher gelassen entgegen: „Klar, freuen wir uns auf das Testspiel gegen eine Mannschaft mit hoher Qualität, aber letztlich ist es für mich ein Vorbereitungsspiel wie jedes andere auch.“ Beim Gastgeber werden berufsbedingt Patrick Meyer und Stephan Weckwert fehlen. Außerdem werden die angeschlagenen Florian Sommer und Fabian Kiepert nicht dabei sein, sowie Oliver Stange, der aus privaten Gründen ausfällt.