Fussball-Verbandsliga West : Horst erwartet Spitzenreiter Henstedt

Im Topduell Dritter gegen Erster ist der VfR Gastgeber.

von Reiner Stöter

18. Oktober 2019, 16:43 Uhr

Itzehoe | In der Fußball-Verbandsliga West steht vor allem das Spitzenspiel zwischen dem VfR Horst und der SV Henstedt-Ulzburg im Fokus. Der VfR prüft heute als Tabellendritter den unangefochtenen Tabellenführer auf dem Sportplatz an der Heisterender Chaussee. Alle anderen Steinburger Vertreter in dieser Spielklasse haben Auswärtsaufgaben zu lösen. Allerdings steht das Westderby des VfL Kellinghusen beim Marner TV auf der Kippe, weshalb es möglicherweise zu einem Heimrechttausch kommen könnte. TSV Heiligenstedten und TuS Krempe müssen am Sonntag bei TuS Bargstedt bzw. PSV Neumünster II ran.

VfR Horst – SV Henstedt-Ulzburg, Sbd. 16 Uhr.

Wenn der VfR seine Abwehrprobleme gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter in den Griff bekommt ist vielleicht etwas drin. Trainer Florian Rammer hat die Henstedter bereits mehrfach beobachtet und ist optimistisch, was auch damit zu tun hat, dass sein Team nach zwei Siegen in Folge mit breiter Brust in die Partie geht. Rammer setzt auf die Offensivstärke seines Teams und hier vor allem auf den Japaner Neiji Tomoe, der seiner Treffer-Bilanz gegen den Tabellenführer ausbauen möchte. Auf den japanischen Wirbelwind sind mittlerweile auch andere Clubs aufmerksam geworden. „Er bleibt aber auf jeden Fall bis zum Saisonende bei uns“, erklärt Florian Rammer, der Tomoe beratend zur Seite steht. In der nächsten Saison werde der Japaner den VfR aber definitiv verlassen, um den nächsten Karriereschritt zu machen. Bis dahin wolle er aber Torschützenkönig der Verbandsliga werden, so Rammer. In der Defensive wird mit Torben Sternberg, Alezio Peters und Maximilian Hernandez eine komplett neue Abwehrreihe auf dem Feld stehen, die gegen den zweitbesten Angriff der Liga zu bestehen hat.

Marner TV – VfL Kellinghusen, Sbd. 15.30 Uhr.

Beim VfL stehen hinter dem Einsatz von Morten Kramer und Andre Simonsen krankheitsbedingt Fragezeichen. Dafür ist Kevin Ladendorf wieder dabei, der zuletzt aus beruflichen Gründen gefehlt hatte. Trainer Aykut Ekici möchte gegen die Dithmarscher unbedingt punkten, um weiter in der Tabelle vor ihnen zu bleiben. In Marne ist die Partie allerdings stark gefährdet, weshalb der MTV – wie schon in der vergangenen Woche – mit einem Heimrechttausch liebäugelt. Möglicherweise findet die Partie deshalb am Sonntag um 15 Uhr in Kellinghusen statt. Fans sollten sich auf jeden Fall bei fussball.de informieren, ob und wo gespielt wird.

PSV Neumünster II – TuS Krempe, So. 13 Uhr.

Die Verletztenliste lichtet sich zwar langsam beim TuS, doch mit den Mittelfeldspielern Marcel Garthe und Michael Riemann werden immer noch zwei erfahrene Akteure schmerzlich vermisst. Gerade gegen eine routinierte und robuste Mannschaft wie den PSV hätte Trainer Peter Krieger beide gern dabei. „Mal sehen, wie wir körperlich gegenhalten können“, sagt Krieger, der aber zumindest einen Punkt beim PSV anpeilt.

TuS Bargstedt – TSV Heiligenstedten, So 15 Uhr.

„Wir haben intensiv trainiert und wollen gewinnen“, sagt TSV Coach Stefan Pohlmann, der erstmals wieder auf Stammtorhüter Nils Witten zurückgreifen kann. Bis auf Moritz Steinmann (Knieprobleme) kann Pohlmann auf sein komplettes Stammpersonal zurückgreifen.