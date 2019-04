Fußball-Landesliga Schleswig : Horst beendet lange sieglose Phase

VfR gewinnt 2:1 beim TSV Rantrum

von shz.de

22. April 2019, 19:04 Uhr

Rantrum | Viele Spiele hat der VfR Horst in der jüngsten Vergangenheit in der Fußball-Landesliga Schleswig verloren und Punkte liegen lassen. Im Nachholspiel am Ostersonnabend beim TSV Rantrum war das nun mal anders. Nach wochenlanger Durststrecke – der letzte Punktspielsieg in Altenholz am 24. November 2018 liegt fast fünf Monate zurück – haben die Süd-Steinburger wieder einmal ein Spiel mit 2:1 (0:0) gewonnen. „Ob das verdient war, will ich jetzt nicht bewerten, aber wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit“, sagte VfR-Trainer Florian Rammer nach dem Abpfiff.

Gute VfR-Leistung

Auf dem unebenen, schlecht zu bespielenden Sportplatz in Rantrum bot der VfR keine gute Leistung und hatte zunächst in der ersten Halbzeit das Glück, dass die TSVer viele Chancen liegen ließen. Rammer: „So wie das bei uns zuletzt immer der Fall war.“

Gorny zum 1:0

Nach torlosen ersten 45 Minuten war es dann Michel Gorny (51.), der nach einem Einwurf zum 0:1 einnetzte. Ron Reichardt (54.) glich postwendend aus, doch wiederum nur einige Minuten später brachte Nils Niendorf (61.) nach einem Eckball die Kugel zum 2:1 für den VfR über die Linie.

Spannung in Schlussphase

Danach drängten die Rantrumer verstärkt auf den erneuten Ausgleich. In dieser Phase verpasste Maximilian Konetzny bei einem Horster Gegenstoß einen dritten VfR-Treffer und so blieb die Partie bis zum Schluss spannend.