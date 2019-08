Fussball-Kreisliga West : Hohe Hürde für Wilster

Dennoch hofft der Alemanne Rustam Gimadinow im Tipp zum Spieltag auf einen Sieg in Hemmingstedt.

von shz.de

22. August 2019, 15:01 Uhr

Itzehoe | Das Steinburger Trio TS Schenefeld, Alemannia Wilster und TSV Lägerdorf II steht nach vier Spieltagen in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Kreisliga West. Für alle stehen an diesem Wochenende ausnahmslos Fahrten in den Nachbarkreis Dithmarschen auf dem Programm. Dabei müssen alle drei Teams gegen Aufsteiger antreten.

Die Schenefelder gastierten beim Ostroher SC, die Alemannen beim SV Hemmingstedt und die Lägerdorfer Reserve reist nach Burg. Auf Auswärtsfahrt, aber in eine andere Richtung, ist Fortuna Glückstadt unterwegs. Die Elbestädter werden vom SSV Nübbel aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde erwartet. Lediglich der fünfte Steinburger Vertreter Rot-Weiß Kiebitzreihe hat Heimrecht. Die „Kiebitze“ wollen sich nach dem 0:7 gegen Holstein-West gegen den TSV Buchholz rehabilitieren. Der fünfte Spieltag steht heute im Fokus von Rustam Gimadinow (24) vom SV Alemannia Wilster.

SV Hemmingstedt – Alemannia Wilster (Sbd. 16 Uhr)

„Der Aufsteiger SV Hemmingstedt ist angekommen, hat zehn Punkte aus vier Spielen geholt. Aber ich denke, dass ist eine Mannschaft, die uns liegen wird und wir haben durch unseren Sieg gegen Jevenstedt II (5:1) Kraft und Selbstvertrauen getankt. Ich bin überzeugt, unser Trainer und unsere Betreuer werden uns ordentlich heiß machen. Daher tippe ich auf einen Sieg für unseren SVA.“ Tipp: 1:2

FC Burg – TSV Lägerdorf II (Sbd. 16 Uhr)

„Die Burger sind als Aufsteiger noch nicht so gut angekommen wie Hemmingstedt, was mich etwas wundert. Bei den Lägerdorfern wechseln sich Erfolge und Niederlagen noch ab. Ich rechne mit einem Unentschieden.“ Tipp: 2:2

SpVgg Holstein-West 19 – TSV Büsum (Sbd. 16 Uhr)

„Die neue Spielvereinigung ist im Mittelfeld platziert, während es bei den Büsumern zurzeit gar nicht gut läuft. Ich denke jedoch, dass die TSV-er ihre Punkte holen werden, vielleicht schon gegen Holstein-West.“ Tipp: 0:1

Rot-Weiß Kiebitzreihe – TSV Buchholz (Sbd. 16 Uhr)

„RWK hat bislang nur einen Zähler auf dem Konto und zuletzt hoch verloren. Jetzt kommen die starken Buchholzer mit unserem Ex-Trainer Ulf Wesemann. Ich rechne mit einem klaren TSV-Sieg.“ Tipp: 0:4

Heider SV II – TSV Nordhastedt (So. 13 Uhr)

„Besser kann es für die Reserve des HSV nicht laufen – vier Spiele, 12 Punkte. Nordhastedt hat nach dem Auftaktsieg gegen Lägerdorf zweimal verloren. Ich denke, die Heider gewinnen hoch.“ Tipp: 6:0

SSV Nübbel – Fortuna Glückstadt (So. 14 Uhr)

„Den SSV Nübbel keine ich nicht. Es scheint aber eine gute Mannschaft zu sein, was sich an bislang erzielten zehn Punkten ablesen lässt. Ich schätze sie stark ein. Der Heimvorteil spricht außerdem noch für den Tabellendritten.“ Tipp: 3:1

Merkur Hademarschen – TuS Jevenstedt II (So. 14 Uhr)

„Merkur hat sehr gut angefangen, lag vor dem letzten Spieltag sogar auf Platz eins. Jevenstedt hat erst einen Sieg verbuchen können und tut sich noch schwer. Ich setze auf Hademarschen.“ Tipp: 4:1

Ostroher SC – TS Schenefeld (So. 15 Uhr)

„Der OSC ist Aufsteiger. Diese Mannschaft kenne ich nicht, aber bei denen ist es bislang eher eine Achterbahnfahrt – mal gewonnen, mal verloren. Die Schenefelder kenne ich dagegen sehr gut. Eine junge, starke Mannschaft, die bislang neun Punkte eingefahren haben und auch in Ostrohe gewinnt.“ Tipp: 0:2

Kreisliga-Profil: Rustam Gimadinov

Der 24-jährige Rustam Gimadinow spielt beim SV Alemannia Wilster im linken offensiven Mittelfeld. Als B-Jugendlicher fand der aus Russland stammende Kicker in der SG Wilstermarsch eine neue fußballerische Heimat. Es folgten zwei A-Junioren-Jahre und seit 2014 spielt er im Seniorenbereich für den SVA. Beruflich ist Gimadinow beim Frischemarkt Edeka in Horst als gelernter Einzelhandelskaufmann in der Marktleitung beschäftigt. Wohnhaft ist er in Wilster.