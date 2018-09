Handball-Oberliga : Herzhorner Saisonauftakt komplett verkorkst

Oberliga-Handballer des MTV verlieren das Westküstenderby gegen Weddingstedt deutlich.

von shz.de

30. September 2018, 19:18 Uhr

Der Saisonauftakt ist für die Oberliga-Handballer des MTV Herzhorn nun endgültig verkorkst: Nach der 24:32 (12:14)-Schlappe in eigener Halle gegen die HSG Weddingstedt/Hennstedt/Delve finden sich die Blau-Gelben nun im Tabellenkeller wieder und gehen mit einem Negativerlebnis in die dreiwöchige Pause. Auch wenn das Ergebnis dieser Partie eindeutig ist, war die Leistung der Mannschaft aber deutlich besser als zuletzt, zumindest wurde ansprechend gekämpft. Doch die vielen technischen Fehler, die sich wie ein roter Faden durch das MTV-Spiel zogen, verhinderten ein besseres Ergebnis.

Lichtblick an diesem Nachmittag war zumindest eine recht stabile Leistung in der 6:0-Deckung, die zumindest Garant dafür war, dass die Schützlinge von Trainer Manfred Kuhnke in der ersten Halbzeit „dran“ waren. Dennoch: Bis auf das 1:0 durch Marten Most lagen immer die Gäste vorne, die sich in der 19. Minute mit dem 10:7 erstmals auf drei Treffer absetzten. Immer wieder hatten die Blau-Gelben hochkarätige Chancen, das Blatt zu wenden. Doch sie kamen nicht entscheidend heran.

Bezeichnend eine Phase ab der 17. Minute, als man mit 8:11 hinten lag und danach in doppelter Überzahl klar hätte verkürzen können. Doch es stand ein 9:12 (26.) auf der Anzeigetafel. Wieder einmal waren gute Möglichkeiten vergeben worden, in diesem Fall durch schlechtes Überzahlspiel. Dennoch lagen die Hausherren zur Pause lediglich mit 12:14 hinten und wahrten damit alle Chancen für den zweiten Durchgang.

Doch zu den bis dahin gezeigten Fehlern kam dann auch noch Pech dazu. Viele Würfe landeten am gegnerischen Pfosten oder gingen unglücklich ins Aus. Bereits in der 38. Minute setzte sich so die HSG, die weitgehend fehlerfrei aufspielte, auf 18:14 ab und hatte die Partie im Griff.

Anders jedoch als vergangene Woche besannen sich die Blau-Gelben auf alte Tugenden und kämpften. So kamen sie zwar nicht deutlich heran, hielten jedoch lange den Rückstand im Rahmen. Noch in der 48. Minute lagen sie lediglich mit 19:23 hinten, ehe es da doch noch deutlich wurde. Die Dithmarscher ihrerseits ließen nie locker. Beim Stand von 21:28 (55.) aus Sicht der Gastgeber waren jegliche Zweifel ausgeräumt und am Ende stand ein allzu klares 24:32 zu Buche.

MTV Herzhorn: Paul Holst – Niclas Schacknat, Nico Bielefeldt 1, Mattes Olde 2, Lutz Wamser 2, Torben Voß 2, Marten Most 8, Lars Wamser 2, Sebastian Lipp 6, Iven Pfeifers, Theo Boltzen 1, Malte Meisiek, Hendrik Meyn.