Handball : Herzhorn will Punktekonto ausgleichen

SH-Liga-Frauen des MTV Herzhorn erwarten den Aufsteiger Wellingdorfer TV.

von Michael Lemm

27. September 2018, 17:50 Uhr

Einen positiven Umgang seines Teams mit der jüngsten Niederlage in Alt Duvenstedt hat Olaf Winter, Trainer der SH-Liga-Handballerinnen des MTV Herzhorn, wahrgenommen. Beste Voraussetzung, um im Heimspiel am Sonntag (ab 14.30 Uhr) gegen Aufsteiger Wellingdorfer TV den Trend von bisher 2:4 Punkten zum Saisonstart zu wenden. An die gute Phase vom vergangenen Wochenende, als das Team nach der Pause einen Sieben-Tore-Rückstand aufgeholt hatte, sowie an das starke 38:24 gegen Dithmarschen Süd im bisher einzigen Heimspiel wollen die Winter-Schützlinge nun gegen die Kielerinnen anknüpfen. „Wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir können, bin ich ziemlich optimistisch“, sagt der Herzhorner Coach. Unter der Woche hat man im Training intensiv am Abschluss gearbeitet. Am Sonntag fehlen nur die langzeitverletzten Lina Hinze und Sarah Winkowski. Ansonsten kann Olaf Winter im Gegensatz zur jüngsten Partie aus dem Vollen schöpfen.