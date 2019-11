Handball-SH-Liga Männer : Herzhorn macht es spannend

MTV mit knappem 30:29-Erfolg gegen Mönkeberg

Avatar_shz von shz.de

24. November 2019, 11:31 Uhr

Glückstadt | Der MTV Herzhorn machte es am Wochenende in der Handball-SH-Liga spannend. Zu Gast in der Halle Glückstadt Nord war die HSG Mönkeberg-Schönkirchen und damit ein Team, das mit einem 9:1 Punktelauf im Gepäck antrat. Die Gäste erwiesen sich auch als der erwartet schwere Gegner, aber am Ende hatten die Schützlinge des MTV-Trainergespanns Michael Janke/Hendrik Meyn mit 30:29 (16:14) einen knappen Sieg erkämpft.

Beide Mannschaften schenkten sich in dieser Begegnung nichts. Obwohl es eine durchaus hart geführte Partie war, verlief sie jedoch recht fair. Die Mönkeberger hatten einen Blitzstart hingelegt und führten schnell mit 3:0 (5.). Doch die Herzhorner fingen sich relativ schnell und nach dem 1:3 durch Theo Boltzen fanden sie im besser ins Spiel. Besonders Nico Bielefeld wusste an diesem Nachmittag zu glänzen: Vorne immens torgefährlich und auch in der Deckung kaum auszuspielen.

Mit einer äußerst konzentrierten Leistung und nur wenigen Fehlern gestalteten die Blau-Gelben die Partie ab dem 4:4 (9.) ausgeglichen und fanden immer besser ins Spiel. In der 17. Minute hielt der eingewechselte Torhüter Yorvik Olde gleich zwei Bälle und die Hausherren kämpften sich langsam aber sicher in Front. In der 25. Minute gab es dann endlich mit dem 13:12 von Torben Voß die erste Herzhorner Führung und dies sogar in Unterzahl. Per verwandelten Strafwurf durch Theo Boltzen erhöhten die Gastgeber anschließend auf 14:12 und wahrten den zwei-Tore-Vorsprung sie bis zur Pause (16:14).

Nach dem Seitenwechsel gaben die Blau-Gelben die mühsam erkämpfte Führung nicht mehr ab. Sie dominierenten immer mehr und schnell stand es 19:15. Lange Zeit hielten die Janke/Meyn-Schützlinge Mönkeberg auf Distanz und alles sah nach einem ungefährdeten Sieg aus. Immer wieder waren es in der 2. Halbzeit die Treffer von Malte Meisiek, mit denen die Gastgeber einen sicheren Abstand hielten.

Dennoch wurde es noch einmal spannend. Ab der 53. Minute beim Spielstand von 29:26 setzten die Mönkeberger alles auf eine Karte und nahmen Sebastian Lipp und Thore Gier in kurze Deckung. Mit dieser Maßnahme überraschten sie die Hausherren und kamen wieder heran. Die Herzhorner taten sich sehr schwer in den letzten Spielminuten, „verdaddelten“ mehrfach den Ball und so stand es in der 59. Minute plötzlich nur noch 30:29. In der Schlussphase war es MTV-Keeper Ole Borstelmann mit zwei starken Paraden Schlimmeres verhinderte und so brachten die Blau-Gelben die Partie mit einem knappen 30:29-Sieg über die Runden.





MTV: Ole Borstelmann, Yorvik Olde, Nico Bielefeld 6, Mattes Olde 3, Iven Leube, Torben Voß 5, Malte Meisiek 4, Lars Wamser, Sebastian Lipp 3, Michel Olde 1, Theo Boltzen 3, Finn Saager, Thore Gier 5, Patrick Davidsen

Zeitstrafen: 5/1