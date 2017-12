Handball : Herzhorn gleicht Punktekonto wieder aus

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der MTV Herzhorn musste in der Handball-Oberliga Hamburg/SH beim TSV Hürup antreten und gewann nach einer umkämpften Partie verdient mit 24:22 (11:13). Dabei stand die Begegnung für die Herzhorner unter keinem guten Stern. Zum einen mussten sie vorerst auf den angeschlagenen Ludger Lüders verzichten, und zum anderen verletzte sich Sebastian Lipp frühzeitig und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Die Blau-Gelben hatten sich jedoch einiges vorgenommen und geplant, den starken Schützen der Gegner Ove Jensen eventuell in kurze Deckung zu nehmen.

Doch erst einmal begannen sie mit ihrer gewohnten 6:0-Deckung, die sicher stand und aggressiv zur Sache ging. Vorne wurde zudem geduldig gespielt, und dies zeigte Erfolg. In der 7. Minute gingen die Blau-Gelben erstmals in Führung, als Theo Boltzen zum 4:3 traf. Es blieb jedoch ausgeglichen, und als sich in der 10. Minute Sebastian Lipp verletzte und auch nicht mehr eingesetzt werden konnten, musste man kurz um die Schützlinge von Trainer Manfred Kuhnke bangen.

Doch diese fingen sich schnell und lagen in der 17. Minute sogar mit 8:5 in Führung. Danach jedoch drehte Ove Jensen auf. Er traf dreimal in Folge und schon stand es 8:8. Trainer Kuhnke stellte schnell seine Abwehr um, und Birger Dittmer nahm den torgefährlichen Gegner in kurze Deckung. Damit wurde der Hüruper Angriffswirbel unterbrochen.

In der 21. Minute brachte Theo Boltzen sein Team mit dem 9:8 erneut in Führung. Danach verloren die Blau-Gelben jedoch ein wenig die Kontrolle und erlaubten sich technische Fehler. Dies nutzten ihre Gegner, um das Blatt zum Pausenstand von 13:11 zu ihren Gunsten zu wenden.

Während der Halbzeit wurde dann Ludger Lüders im Spielbericht nachgetragen. Er gab der Deckung nach dem Seitenwechsel die gewohnte Sicherheit. Nun wieder in einer 6:0-Formation standen die Blau-Gelben sicher und erlaubten sich einen doppelten Wechsel Angriff/Deckung. Ludger Lüders und Lutz Wamser wechselten jeweils mit Birger Dittmer und Hendrik Meyn, und dies klappte bestens. Bereits in der 39. Minute traf Hendrik Meyn zum 16:16 Ausgleich und alles war wieder offen.

In dieser Phase verletzte sich Ove Jensen. Die Gastgeber brauchten einige Zeit, um sich darauf einzustellen. Die Kuhnke-Schützlinge hingegen setzten sich bis zur 50. Minute auf 21:18 ab und hatten die Partie eigentlich im Griff. Doch ihre Kontrahenten stellten sich zunehmend auf die veränderte Situation ein und kamen zurück. Beim Stande von 21:21 (54.) war wieder alles offen.

Doch die Herzhorner durften auf ihren starken Keeper Mehmet Atamann vertrauen, der in der brenzligen Schlussphase mit starken Aktionen glänzte. Als in der 59. Minute Theo Boltzen zum 24:22 traf, und die Gastgeber auch noch mit einer Zeitstrafe belegt wurden, waren alle Chancen auf Seiten der Blau-Gelben. Diese ließen sich den Sieg dann auch nicht mehr nehmen.

MTV Herzhorn: Mehmet Atamann 1 – Nico Bielefeldt 1, Mattes Olde 1, Ludger Lüders, Lutz Wamser, Torben Voß 4, Lasse Janke, Sebastian Lipp 1, Marten Most, Theo Boltzen 7, Birger Dittmer 6, Malte Meisiek, Hendrik Meyn 3.