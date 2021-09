Handball SH-Liga : Heiße Haie peilen Aufstiegsrunde an

Die Männer der HSG Horst/Kiebitzreihe starten wie schon im Vorjahr mit einer Partie in Hürup.

von Hans-Peter Schwider

09. September 2021, 14:15 Uhr

Horst/Kiebitzreihe | Seit dem 24. Oktober 2020 haben die SH-Liga-Handballer der HSG Horst/Kiebitzreihe kein einziges Pflichtspiel mehr bestritten. Verständlich also, dass die Haie nunmehr heiß sind und dem ersten Begegnung entgegenfiebern.

Gleicher Modus,gleiche Gegner

Gegenüber der Vorsaison hat sich weder am Spielmodus noch an der Zusammensetzung der Ligen etwas geändert. Wieder reisen die Handballer der HSG Horst/Kiebitzreihe zum Oberliga-Nachwuchs des TSV Hürup (Sbd., 17 Uhr) in den hohen Norden. Dort soll es allerdings besser laufen als noch bei der 24:29-Niederlage vor Jahresfrist.

Knakowski übernimmt für Sieper

Das sollte es auch, denn die klare Ansage von Felix Knakowski lautet: „Wir wollen in die Aufstiegsrunde.“ Und um die zu erreichen, muss wenigstens der zweite Platz im Abschlussklassement her. Knakowski, von allen nur „Knaki“ rufen, hat die Cheftrainer-Position von Detlev Sieper übernommen.

Stefan wieder im Kader der Haie

Mit minimalen Veränderungen im Kader und besten Ergebnissen in den Vorbereitungsspielen gegen Oberligist FC St. Pauli oder die beiden Hamburg-Liga-Vertreter vom Barmstedter MTV und der HSG Elbvororte sind die Haie für die laufende Spielzeit gut gerüstet. Als Überraschung quasi zauberten die Haie-Verantwortlichen erst vor kurzen noch Jan Francis Stefan aus dem Hut, der nach kurzem Gastspiel bei SG Hamburg-Nord nun wieder in der Hölle Horst aufläuft.

Kader HSG Horst/RWK:

Tor: Ole Bostelmann, Tim Jacobsen; Feld: Malte Noldt, Jesper Korte, Iven Pfeifers, Jan Francis Stefan, Colin Schütt, Thorge Seefeldt, Marc Meinert, Leon Jermies, Jannick Boldt, Marc Spring, Mirco Köber, Jannick Mogge, Mirko Hahn, Niklas Schacknat; Cheftrainer: Felix Knakowski; Co-Trainer: Tobin Rundt