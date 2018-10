Jugendfussball : Heiligenstedtens U19 holt den Cup

TSV-Nachwuchs ist bestes Team beim SHFV-Integrationscup.

von Michael Lemm

05. Oktober 2018, 16:32 Uhr

Die U19-Kicker des TSV Heiligenstedten gewannen am Mittwoch in Malente den SHFV-Integrationscup. In vier Partien holte der TSV-Nachwuchs aus drei Siegen neun Punkte. Neben der besten Abwehr stellte man auch den besten Angriff und wurde verdient Turnier-Sieger. Bei den Frauen belegte die SG Wilstermarsch unter fünf Teams Rang drei mit sieben Punkten und 2:2 Toren hinter TSV Pansdorf (10/+5) und SV Eichholz (7/+1). Vierter wurde die SG Kellinghusen/Bramstedt (4/1:2). Bei den Herren hatte Landesliga-Aufsteiger IF Stern Flensburg nach einem 1:0 im Finale gegen Schleswig 06 die Nase vorn.