Fußball-Kreispokal : Heiligenstedten zum Nachbarschaftsderby nach Wilster

So geht es am Mittwoch im Achtelfinale weiter

Itzehoe | Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals sind nach zwei internen Runden in Steinburg und Dithmarschen nun am Mittwoch die acht qualifizierten Teams aus beiden Kreisen am Start. Zweimal Kreisliga gegen Landesliga Die Auslosung ergab heute Abend zweimal die Konstellation Kreisliga gegen Landesliga: Der TSV Lägerdorf muss nach Büsum und BSC Brunsbüttel na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.