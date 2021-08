Fußball-Kreispokal Halbfinale: : Heiligenstedten vom BSC Brunsbüttel ausgebremst

Verbandsligateam des TSV unterliegt Landesligisten unglücklich mit 1:2

Avatar_shz von shz.de

11. August 2021, 22:49 Uhr

Heiligenstedten | Eine weitere Pokal-Überraschung durch den Fußball-Verbandsligisten TSV Heiligenstedten in der laufenden Runde des Kreispokals 2021/22 des KFV Westküste ist am Mittwochabend ausgeblieben. Trotz leidenschaftlichen Kampfs verlor der Gastgeber vor 250 Zuschauern auf dem Sportplatz am Juliankadamm das Halbfinale gegen den Landesligisten BSC Brunsbüttel mit 1:2 (0:0)-Toren. Die Schleusenstädter profitierten im zweiten Durchgang von Fehlern in der Hintermannschaft des Verbandsligisten, hatten insgesamt mehr Spielanteile und gewannen die Partie unter dem Strich nicht unverdient.

Die Heiligenstedtener boten dem BSC von Beginn an mit großem Engagement und Willen Paroli. Die Partie war in den ersten 20 Minuten ausgeglichen und der TSV verzeichnete durch Alexander Gottselig (13.) und Tim Berkhahn (14.) per Kopf nach einer Ecke Chancen für ein Führungstor. Auf der Gegenseite musste dann aber auch Schlussmann David Schwellies (15.) sein ganzes Können aufbieten, um einen Kopfball aus Nahdistanz vom Brunsbütteler Dustin Döhren nach einer Ecke von Lasse Wolter abzuwehren.

Mitte der ersten Halbzeit wurden die Gäste stärker, erarbeiteten sich Vorteile und insbesondere nach Eckbällen des BSC „brannte es einige Male lichterloh“ im Strafraum des TSV. Erst in der 36. Minute lief auf Heiligenstedtener Seite über Fabian Koopmann wieder ein Gegenangriff mit Gefahrenpotential, doch die Kugel landete in dieser Szene in den Armen von BSC-Keeper Jesse Melzer.

Auch im zweiten Durchgang hielt der gastgebende TSV die Begegnung zunächst noch offen. Es fehlten allerdings klare Torchancen. Die ergaben sich dann für den BSC. Nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Louis-Paul Langer (58.), der bis dahin in der Innenverteidigung sehr gut gearbeitet hatte, zeigte der TSV in diesem Mannschaftsteil Schwächen. Nach Querablage von Rouven Drzimkowski netzte der völlig blank stehende Janis Plötz (63.) zum 0:1 ein.

Heiligenstedten wollte nach dem Rückstand mit Macht den Ausgleich, setzte angetrieben von der lautstarken Anfeuerung von Trainer Stefan Pohlmann alle Kampfkraft und Leidenschaft ein. Neuen Schwung ins Angriffsspiel brachte der eingewechselte Jan Davi, bei dessen Kopfball in der 76. Minute nach Freistoßhereingabe von Jan Niklas Zemke die TSV-Anhänger schon den Torschrei auf den Lippen hatten. In einer weiteren Szene war der Ball dann im Brunsbütteler Tor, doch der Unparteiische hatte Abseits gepfiffen und ein fulminanter 18-Meter-Schuss von Christian Klatte (81.) knallte ans Aluminium.

Im Gegenzug dann die Entscheidung, wobei Lars Andresen unglücklich über den Ball „säbelte“ und Kevin Koop dadurch keine Mühe mehr hatte, auf 0:2 zu erhöhen. Als die Heiligenstedtener schließlich in der Nachspielzeit durch Jan Davi (90. +1) auf Flanke von Steven Bolln zum Torerfolg kamen und auf 1:2 verkürzten, war es für den Gastgeber dann zu spät.

„Wir haben ein Pokalspiel zweier guter Mannschaften gesehen. Die Brunsbütteler haben in den entscheidenden Situationen das Quäntchen Glück und die Kaltschnäuzigkeit gehabt, um das Spiel für sich zu entscheiden“, zog TSV-Trainer Stefan Pohlmann sein Fazit.

Brunsbüttels Teamchef Axel Rohwedder sagte nach dem Spiel: „Ich denke, am Ende war es ein verdienter Sieg für uns. Das Gegentor müssen wir verhindern, aber sonst bin ich zufrieden“.



Statistik





TSV Heiligenstedten: Schwellies – Andresen, Langer (58. Vett), Paulsen – Kohtzer, Berkhahn (69. Davi), Koopmann, Bolln, Zemke (78. Lucht) – Gottselig, Wolf (58. Klatte).BSC Brunsbüttel: Melzer – Max Eckhardt (88. Niebuhr(, Döhren, Schmidt – Iskandaryan, Paul Eckhardt (55. Feldmann), Bargmann (88. Ploog), Klaassen, Wolter – Drzimkowski, Plötz (80. Koop).Schiedsrichter: Chris Olimsky (Ostrohe)Zuschauer: 250Tore: 0:1 Plötz (63.), 0:2 Koop (82.), 1:2 Davi (90. +1).