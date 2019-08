Heiligenstedten ohne Spiel

von Michael Lemm

30. August 2019, 12:04 Uhr

Kaltenkirchen | Der TSV Heiligenstedten bleibt in der Fußball-Verbandsliga West an diesem Wochenende ohne Pflichtspiel-Einsatz. Die für Sonntag angesetzte Partie des Pohlmann-Teams bei der FSG Kaltenkirchen wurde abgesetzt. Der Anlass ist ein trauriger, denn am Mittwoch verstarb überraschend Werner Klitz, Trainer der dritten Mannschaft und gute Seele im Verein. Den nächsten Einsatz haben die TSV-er erst wieder am Sonnabend, 7. September (16 Uhr), auf eigenem Platz gegen Henstedt-Ulzburg.