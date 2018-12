Hallenfussball : Heiligenstedten marschiert souverän durch

Pokalturnier des Amts Itzehoe-Land: TSV gewinnt vor TS Schenefeld und Wewelsfleth

von shz.de

30. Dezember 2018, 15:38 Uhr

Ein voller Erfolg war das Amtspokalturnier in der Julianka-Sporthalle in Heiligenstedten. Sportlich wurde bei diesem traditionellen Hallenfußballturnier, das in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr zum achten Mal ausgespielt wurde, Kreisligist und Titelverteidiger TSV Heiligenstedten seiner Favoritenrolle mit sechs Siegen souverän gerecht. Gewinner waren aber auch die Partnerschulen der Julianka-Schule, Leguruki Primery und Secondary School in Tansania. „Die Halle war mit rund 350 Zuschauern proppenvoll, berichtete der büroleitende Beamte des Amtes Itzehoe-Land, Volker Tüchsen. „Wir können unseren Freunden in Tansania einen stattlichen Betrag überweisen. Das dort geplante Toilettenhäuschen kann nun fertig gestellt werden“, freute sich Tüchsen.

Einziger Wermutstropfen war eine schwere Verletzung des Wewelsflethers Tjark Mangel, der sich das Knie verdrehte und ins Klinikum transportiert werden musste.

Heiligenstedtens Kreisliga-Kicker zogen mit Siegen gegen Liga-Konkurrent Schenefelder TS (2:0 – Tore: Steven Bolln, Philip Hauswerth), gegen den TSV Wewelsfleth (2:0 – Tore: Steven Bolln, Alexander Gottselig) und gegen den SC Hohenaspe (1:0 – Treffer von Marvin Vett) schnell mit drei Siegen auf und davon.

Das Pohlmann-Team blieb danach auch gegen Borussia Osterstedt mit 4:0 erfolgreich und weiterhin ohne Gegentor. Bolln, Hauswerth, Berkhahn und Gottselig teilen sich die Trefferausbeute in diesem Spiel. Gegen den SV Heiligenstedtenerkamp (6:3) gab es danach die ersten Gegentore. Offensiv war der Lokalmatador aber weiterhin stark. Bolln (2), Berhahn, Bangert, Koopmann und Gottselig schnürten einen Sechserpack. Schließlich landete der TSV auch im sechsten Spiel mit 3:0 gegen den TSV Oldendorf einen klaren Erfolg, für den Steven Bolln, Jan Zemke und Niklas Bangert die Treffer beisteuerten. Im Endklassement verwiesen die Heiligenstedtener die TS Schenfeld und den TSV Wewelsfleth auf die Plätze zwei und drei.