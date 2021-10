Fussball-Verbandsliga West : Heiligenstedten kontert Horst aus

TSV bezwingt VfR im Steinburger Derby mit 3:1

von Reiner Stöter

30. Oktober 2021, 18:56 Uhr

Taktik aufgegangen: Der TSV Heiligenstedten kontert den VfR Horst im Derby der Fußball-Verbandsliga West auf eigenem Platz aus und feiert einen 3:1 (3:0)-Sieg. Horst bestimmte zwar das Spiel, hatte aber vor dem Tor Ladehemmung. „Wir hätten wahrscheinlich noch 20 Minuten weiterspielen können und hätten kein weiteres Tor mehr geschossen“, analysierte VfR-Coach Florian Rammer. Einen Vorwurf machte er seinem Team indes nicht, denn „die Mannschaft hat eigentlich gut gespielt, aber das Glück war heute nicht auf unserer Seite.“

Letztlich war es die Heiligenstedtener Cleverness, die dem Team von Trainer Stefan Pohlmann einen letztlich verdienten Sieg bescherte: „Meine Jungs haben das gut gemacht. Die Horster wussten mit ihrer Überlegenheit nichts anzufangen und wir haben unsere Konterchancen eiskalt genutzt.“ In der Tat waren die Heiligenstedtener sehr effektiv und überrumpelten die Horster förmlich. Allen drei Treffern gingen Nachlässigkeiten des VfR voraus, die zu Ballverlusten führten. Dann ging es sehr schnell: Steilpass und ein Heiligenstedtener war frei durch. Beim 1:0 steuerte Moritz Steinmann allein auf das Horster Tor zu und verwandelte. Beim 2:0 wurde Timon Wolf auf die Reise geschickt, nach dessen Rückpass erneut Steinmann zur Stelle war und beim 3:0 erledigte Wolf die Sache nach Vorarbeit von Jorick Lucht selbst. Nach einer halben Stunde lag der TSV also klar vorn, aber entschieden war noch nichts. Horst machte Druck, erzielte zahlreiche Eckbälle, traf aber das Tor bei mehreren guten Möglichkeiten nicht. Erst nach 75 Minuten gelang Simeon Duwensee das 3:1, was die Schlussphase noch einmal spannend machte. Zuvor hätten Olaf Suhr und Timon Wolf allerdings für Heiligenstedten schon alles klar machen können. So musste TSV-Keeper David Schwellies mehrmals vor allem gegen Denis Muja retten und hatte schließlich auch noch das Glück des Tüchtigen, als Berat Güler nur die Querlatte traf.

Horsts Trainer Florian Rammer ärgerte sich allerdings nicht über die ausgelassenen Torchancen, sondern haderte vor allem mit einer Abseitentscheidung direkt nach dem Heiligenstedtener 1;0. Denis Muja hatte im Gegenzug zum vermeintlichen Ausgleich getroffen. „Der Ball kam von einem Heiligenstedtener, das war niemals Abseits. Hätte der Treffer gezählt, wäre die Partie ganz anders gelaufen.“

TSV Heiligenstedten: Schwellies – Andresen, Rexhepaj, Vett, Zemke (75. Koopmann), Bolln, Lucht (80. Gottselig), Klatte, Steinmann, Suhr, Wolf (89. Ely)

VfR Horst: Horvath – Petersen, Weckwert, Güler, Thies (46. Bassitta), Meyer, Duwensee, Eymers, Müller, Aydogan (85. Stange), Muja

SR: Knutzen (Schenefeld)

Zuschauer: 150

Tore: 1:0, 2:0 Steinmann (9., 25.). 3:0 Wolf (27.), 3:1 Duwensee (75.)