Fußball-Regionalliga Nord : Heider SV zahlt weiter Lehrgeld

Werder Bremens U23 siegt 1:0 an Meldorfer Straße

von Reiner Stöter

01. August 2019, 15:17 Uhr

Heide | Zumindest einen Punkt hätte der Heider SV am Mittwochabend im ersten Heimspiel der Fußball-Regionalliga verdient gehabt. Am Ende aber jubelten die Gäste der U23 des SV Werder Bremen über einen knappen 1:0-Erfolg. Die Dithmarscher Gastgeber zeigten eine couragierte Leistung und hätten kurz vor der Pause durch Leif Hahn in Führung gehen können. Der schob aber völlig freistehend am Tor vorbei. Die Gäste machten es kurz nach dem Wechsel besser und trafen durch Badjie zum 0:1 (50.). Es sollte der einzige Treffer in diesem Spiel bleiben. Die Dithmarscher kämpften zwar unverdrossen, kamen aber vor mehr als 2300 Zuschauern zu keinen zwingenden Torchancen mehr. Ausnahme ein Freistoß von Jan Wansiedler, der in der Schlussphase knapp am Bremer Tor vorbeistrich.