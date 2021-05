Fußball : Heider SV verpflichtet zwei neue Angreifer

Dithmarscher Regionalligist arbeitet fleißig hinter den Kulissen

Heide | Im Moment ruht der Ball. Doch hinter den Kulissen ist beim Heider SV zuletzt fleißig gearbeitet worden. In Fabian Arndt, Oke Paulsen und Nachwuchstorhüter Jonas Barfknecht (19) stehen drei Zugänge fest. Verzichten muss der HSV in seiner dritten Regionalliga-Saison auf Jan Wansiedler, der sich Holstein Kiel II anschließt. Wannsiedler ein Verlust In Kiel...

