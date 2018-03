5. Münsterdorfer Sternmarathon : Heftiger Wind bremst Langstreckler

Straßenlaufsaison im Kreis Steinburg eröffnet

von shz.de

22. März 2018, 06:00 Uhr

Mit dem Start zur fünften Auflage des Münsterdorfer Sternmarathons begann im Kreis Steinburg die diesjährige Straßenlaufsaison. Die von Katrin und Peter Henke initiierte und organisierte Veranstaltung zog diesmal Läufer aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Brandenburg an. Bei dem geführten Gruppenlauf hatte jeder Teilnehmer die Möglichkeit, bis zu 42,9 Kilometer weit zu laufen. Das nutzen vier Frauen und sieben Männer. Ein Teilnehmer absolvierte 30 Kilometer und lief dabei rund 9000 Meter mehr, als er eigentlich vorgehabt hatte. Alle wurden zwischendurch aus einem Begleitfahrzeug heraus mit Nahrungsmitteln versorgt.

Gelaufen wurde auf vier Teilstrecken, die aus einer einführende Dorfrunde sowie aus Passagen des Itzehoer Störlaufes, des Lägerdorfer Silvesterlaufs und des Kremperheider Wald- und Heidelaufes bestanden. Das längste Teilstück war rund 13 Kilometer lang. Zu kämpfen hatte die Gruppe, die im siebener Schnitt nach rund sechs Stunden das Ziel erreichte, mit zum Teil heftigem Gegenwind. Bei Temperaturen zwischen drei Grad minus und einem Grad plus setzte das Wetter den Aktiven fühlbar zu. Die Kraft, die sie an den vielen neuralgischen Punkten einbüßten, konnten sie durch die hin und wieder auftretenden Rückenwinde aber nicht wettmachen, auch wenn Peter Henke sagte: „Leichter zu laufen war es zwischen Lägerdorf und Itzehoe, denn da kam der Wind von hinten.“ Als besonders unangenehm empfand er das Teilstück durch die Nordoer Heide, als der Wind von vorne kam und gegen die Läufer anblies: „Das war gegen Ende des Laufes, wo man ohnehin nicht mehr am frischesten ist.“ Als besonders angenehm empfand der Mitorganisator neben dem herrlichen Sonnenschein, dass innerhalb der Gruppe „diszipliniert gelaufen“ wurde. „Keiner war zu schnell oder zu langsam.“ Die „Kunst beim geführten Gruppenlauf“ sei, „zusammen zu laufen“.

Ein besonderes Erlebnis beim Münsterdorfer Sternmarathon hatte Christiane Soll. Die Hohenasperin lief erstmals eine so lange Strecke mit. „Von allen anderen Teilnehmern immer wieder motiviert, nutzte sie das Angebot eines vorzeitigen Laufausstiegs nicht und kam locker und gut gelaunt mit der Gruppe ins Ziel“, freute sich Peter Henke über das Debüt auf längsten Strecken.

Beendet wurde die Veranstaltung mit einem gemütlichen Ausklang, bei dem es Kaffee und Kuchen gab. Für 2019 kündigte Peter Henke eine Neuauflage vom Münsterdorfer Sternmarathon an.