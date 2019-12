Itzehoer Manfred Schmidt zum neunten Mal beim Ironman Florida : Hauptsache im Ziel angekommen

Indiskutable Laufzeit: Marathon zum Abschluss ein Albtraum

von Reiner Stöter

30. Dezember 2019, 12:30 Uhr

Itzehoe/Florida | Er kann’s nicht lassen. Auch mit 61 Jahren ist der Itzehoer Triathlet Manfred Schmidt immer noch für einen Ironman gut. Am liebsten in Florida, denn in Panama Beach City startete Schmidt nun schon sein neuntes Rennen über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen. Nach ordentlichen Ergebnissen in den beiden erste Disziplinen gab es dabei einen Rückschlag für Schmidt beim Marathon. Platz 1965 im Gesamtklassement bei einer Endzeit von 15:33 Std. waren nicht das erhoffte Ergebnis für den Steinburger.

Älteste Triathlon-Veranstalung in den USA

Der Ironman Florida, eine der ältesten Triathlon-Veranstaltungen in den USA, wurde in diesem Jahr wieder an seinem Stammort ausgetragen, nachdem 2018 aufgrund des Hurrikans Michael nach Haines City in Zentralflorida ausgewichen werden musste. Panama City Beach in der Region Panhandle verfügt über sehr schöne Sandstrände am Golf von Mexiko, die dem Ironman Florida eine wunderbare Kulisse für die Auftaktdisziplin, das Schwimmen, bietet. Das hat auch beim Itzehoer Triathleten eine besondere Faszination ausgelöst, weshalb er immer wieder gerne zu diesem Event nach Florida kommt, wo er sich dann nach dem Rennen noch mehrere Tage erholen kann.

Wenig gemütlich am Strand

Diesmal war es für die 3.087 gemeldeten Athleten allerdings wenig gemütlich am Strand, denn ein Wintersturm hatte dem Norden Floridas deutlich kältere Luft als sonst üblich beschert. So lagen die Temperaturen morgens zum Start über die erste Teildisziplin Schwimmen im „Open Water“ des Golfs von Mexico, bei lediglich sieben Grad. Im Wasser war es dann mit 22 Grad deutlich angenehmer. Allerdings stieg die Lufttemperatur nur sehr langsam an, so dass die ersten beiden Stunden in der zweiten Disziplin Radfahren bei frischen neun Grad zu absolvieren waren. Zum Nachmittag erwärmte sich die Luft dann unter Sonneneinwirkung bis auf nahe 20 Grad, womit erst spät ideale Bedingungen auf der Radstrecke herrschten.

Im Training noch sommerlich

Das war im Training noch anders. Da hatte Schmidt seine beiden Radausfahrten über jeweils 130 km auf der Wettkampfstrecke noch bei sommerlichen 27 Grad heruntergekurbelt. Nun stellte sich mit der stark veränderten Wetterlage auf einmal die Kleidungsfrage, um auf dem Rad nicht zu unterkühlen, aber auch nicht zu überhitzen. „Ich bin auf Nummer sicher gegangen und habe vorsichtshalber eine zweite Schicht für das Radfahren angelegt“, erzählt Schmidt.

Konstante Leistung beim Schwimmen

Der Wettkampf startete wie jedes Jahr nach der am Strand gesungenen amerikanischen Nationalhymne um 6:30 mit dem Feld der Profis, während sich die Altersklassenathleten ab 6:40 in die Fluten stürzten. Schmidt konnte beim Schwimmen über zwei Runden mit zwischenzeitlichem Strandgang bei relativ guten Wasserbedingungen eine konstante Leistung abrufen und beendete die Auftaktdisziplin in 1:18 als Zweiundzwanzigster in seiner Altersklasse (60 bis 64) und auf Platz 950 insgesamt.

Das war ein ordentlicher Beginn für mich Manfred Schmidt

Auch nach Radstrecke noch gut im Rennen

Nach dem Durchlaufen der langen Wechselzone nahm der Itzehoer die 180 km lange Radstrecke zwölf Minuten später in Angriff. „Und auch das Radfahren lief dann für mich auf den langen und breiten, teils über 20 km schnurgerade verlaufenen Straßen der one-loop-Radrunde ganz gut“, so Schmidt. Nach 6:09 Stunden kehrte er in die Wechselzone zurück, hatte aber aufgrund leichter Magenprobleme nicht genug Nahrung während des Radfahrens zu sich genommen, was für die von ihm nicht unbedingt geliebte Laufstrecke ein Handicap bedeutete. In seiner Altersklasse lag Schmidt nach dem Radfahren aber noch auf Rang 23, im Vergleich aller Starter auf Platz 1.011.

Magenprobleme

Beim Wechsel auf die Laufstrecke ließ sich der Steinburger Triathlet mit 14 Minuten schon etwas mehr Zeit. „An der Nahrungsaufnahme konnte ich allerdings natürlich nichts mehr ändern.“ Das bekam der 61-Jährige später dann deutlich zu spüren. Auf der Strecke, die wie jedes Jahr aus einer zweimal zu durchlaufenden Halbmarathonwendepunktstrecke bestand, deren Wendepunkt die Läufer in den schönen St. Andrew State Park führte, konnte Schmidt zwar nach drei Kilometern ein wenig seinen Rhythmus finden, aber „für die angestrebte Marathonzeit von 5:30 Std. war ich einfach zu langsam.“ So hatte Schmidt nach dem ersten Halbmarathon schon 3:11 Std. auf der Uhr.

Auf dem zweiten Abschnitt musste ich dann sogar aufgrund der energetischen Probleme fast komplett gehen. Das war bitter, aber ich habe die Zähne zusammen gebissen, weil ich unbedingt ankommen wollte. Manfred Schmidt

So stand am Ende eine für den Itzehoer fast schon indiskutable Marathonzeit von 7:39 zu Buche. Immerhin hatte er aber das Ziel erreicht, auch wenn Rang 61 in seiner Altersklasse und Platz 1965 im Gesamtfeld bei einer Endzeit von 15:33 Std. bei weitem nicht das angestrebte Ergebnis waren.

Nach schlechter Laufleistung heiß auf Neuauflage 2020

Für Manfred Schmidt war es ein ziemlich langer und am Ende auch harter Tag. Die Erkenntnis, dass beim nächsten Mal noch ein gewisses Potenzial vorhanden sein sollte, falls die Nahrungsaufnahme etwas besser gelingen bzw. optimiert werden könnte, macht den Itzehoer schon wieder heiß auf eine Neuauflage 2020. „Über 950 Konkurrenten möchte ich dann auf der Laufstrecke nach Möglichkeit nicht vorbeiziehen lassen“, gibt sich Schmidt kämpferisch.

Oberstes Ziel: Gesund an die Startlinie

Oberstes Ziel für den 61-Jährigen ist jedoch, gesund an die Startlinie zu kommen. „In meinem fortgeschrittenen Alter muss man schon genau in sich hineinhorchen und mit Verstand trainieren, damit der Körper die Trainingsbelastungen gut verkraftet“, so Schmidt.

Ist man fit, sollte sich die Ziellinie in der Regel noch erreichen lassen, obwohl man das natürlich bei der Länge der Distanz nie wissen kann. Manfred Schmidt

Beste Trainingsmotivation

Für Manfred Schmidt ist und bleibt ein gemeldeter Ironman-Wettkampf allerdings die beste Trainingsmotivation übers Jahr, um nach oder vor seiner Arbeit bei der Itzehoer Versicherung das Schwimmbad aufzusuchen, aufs Rennrad zu springen oder in den Laufschuhen eine Runde im Wald zu drehen und damit die körperliche Fitness zu erhalten.