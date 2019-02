Querpass : Handball im Fokus

Eine Kolumne zum Brokdorfer Holcim-Cup von Reiner Stöter

von Reiner Stöter

08. Februar 2019, 14:43 Uhr

Während im Fußball noch Winterpause herrscht und die Vorbereitungen zur Fortsetzung der Rückrunde wegen der Witterung stocken, sorgt der Handball für die Highlights. Waren es in der Vorwoche die Stars des THW Kiel, die in der Glückstädter Sporthalle zum 100. Jubiläum des MTV Herzhorn die Herzen der Fans höher schlagen ließen, benötigte es diese Woche keiner großen Namen, um den Nachwuchs für den Handballsport zu begeistern. Die 16. Auflage des Holcim Cup für Grundschulen kam auch ohne Stars aus. Über 100 Jungen und Mädchen lieferten sich in der Brokdorfer Sporthalle einen spannenden Wettkampf, der diesmal nicht von einer Schule aus den Handball-Hochburgen Kremperheide, Münsterdorf, Herzhorn, Kellinghusen oder Schenefeld gewonnen wurde, sondern von der Grundschule Hohenlockstedt. Der Nachwuchs hatte offenbar bei der Handball-WM genau hingeschaut, denn die Kleinsten packten in der Deckung schon ordentlich zu – so wie ihre Vorbilder Patrick Wienceck oder Hendrik Pekeler. Das Niveau war teilweise sehr beachtlich, was natürlich auch daran liegt, dass viele Grundschulen mittlerweile Handball AG’s anbieten, um sich auf den Wettkampf in Brokdorf vorzubereiten. Die Vereine profitieren davon, denn der eine oder andere Schüler schnuppert schon mal bei ihnen Trainingsluft und bleibt dann vielleicht sogar dabei.

Nationalspieler konnten diesmal nicht für die Veranstaltung verpflichtet werden, dennoch bekamen die Youngster einen Hauch vom großen Handball mit. Die Stimme der SG Flensburg-Handewitt Michael Holst, besser bekannt als DJ Holzi, hatte die Original-Meisterschale aus Flensburg zum Anfassen mitgebracht. Holst, der seit mehreren Jahren die Veranstaltung in Brokdorf moderiert, sorgte mit seinem Mitbringsel für glänzende Augen. Viele ließen sich mit der Schale fotografieren.

Am Ende der Veranstaltung durften sich alle Schülerinnen und Schüler – beim Holcim Cup spielen Jungen und Mädchen zusammen in einem Team – als Gewinner fühlen, denn der Hauptsponsor verteilte an alle Mannschaften einen großen Sack mit Überraschungen. Darin befanden sich u. a. auch Handbälle für jeden einzelnen Spieler – denn der Nachwuchs soll ja schließlich bei der Stange bleiben.