Handball-SH-Liga Frauen : Haie-Ladies verschaffen sich Luft im Abstiegskampf

Horst/Kiebitzreihe schickt den direkten Konkurrenten Tills Löwen mit einem 44:26 nach Hause.

Avatar_shz von shz.de

02. März 2020, 15:20 Uhr

Horst | Man merkte Michael Harries die Erleichterung an. „Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge konnten wir uns mit dem deutlichen 44:26-Sieg gegen einen ersatzgeschwächten Gegner ein wenig Luft im Abstiegskampf verschaffen“, so der Co-Trainer. Die frühe und überaus deutliche 8:0-Führung (7.) war dann auch bereits der Grundstock zum späteren Erfolg. Noch ein weiteres Highlight ist nicht allzu oft zu bewundern: mit 18 Toren verdiente sich Ronja Naujokat einen wohl dauerhaften Eintrag in die Geschichtsbücher der HSG Horst/Kiebitzreihe.

HSG Horst/Kiebitzreihe: Mohr, Meyer – Lux (6), Detjens (1), Nolde (4/2), Schulz (1), K. Harries, Lipp (6), L. Harries (7), Schilling, Abel (1), Naujokat (18), Berndt.

Spielfilm: 8:0 (7.), 10:3 (10.), 16:8 (20.), 21:11 (30.), 29:16 (40.), 35:22 (50.), 40:23 (55.), 44:26 (60.)